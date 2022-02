Trois courses, trois médailles. Quentin Fillon Maillet continue d'avancer au presque parfait à Pékin. Après la médaille d'argent collective sur le relais mixte voilà une semaine et l'or dans l'individuel 20 km mardi, le numéro un mondial a encore augmenté son capital de métal olympique samedi avec de l'argent, à nouveau, lors du sprint. Preuve qu'il a, déjà, digéré son titre. Pris en sandwich sur le podium par les frères Boe, Johannes et Tarjei, QFM apprécie à défaut de jubiler.

Ad

"Je suis content, mais pas très content, j'aurais bien aimé faire un tir propre sur le couché", a-t-il commenté au micro d'Eurosport. En commettant une faute dès son premier passage au tir, le numéro un mondial avait en effet compromis sérieusement ses chances de titre, d'autant que, cette fois, Johannes Boe s'est montré plus rapide. Lors de l'individuel, les deux hommes avaient fini à 18 sur 20 au tir, et le Français avait collé une trentaine de secondes sur les skis au Norvégien, sur 20 km. Samedi, ce fut l'inverse : 25 secondes environ au débit de Fillon Maillet, mais sur une distance deux fois plus courte.

Pékin 2022 Tout sourire, Fillon Maillet se pare d'argent sur le sprint : sa joie en vidéo IL Y A 2 HEURES

Et une médaille de plus qui fait trois pour Fillon Maillet : "Ce n'est que du bonus"

Il faut arriver à se remobiliser en trois jours

Même avec un sans-faute, pas sûr, donc, que le Jurassien aurait pu doubler la mise. Mais en assurant son tir couché (cinq sur cinq), il a validé sa place sur le podium. "Les sensations sur les skis étaient un peu moins bonnes aujourd'hui, avoue-t-il. J'ai vite compris que Johannes était très en forme et que je n'avais pas autant la forme que lui et celle que j'avais sur l'individuel, je manquais un peu d'énergie."

Mais s'il est mitigé quant à sa performance, il ne l'est pas par rapport au résultat. "Trois médailles en trois courses, j'ai de quoi être satisfait, rappelle-t-il. Ça reste une médaille olympique et la deuxième place, aux Jeux, c'est bien. Je suis quand même content d'être sur le podium aujourd'hui, c'est super. Trois médailles en trois courses, c'est juste exceptionnel, avec une médaille d'or au milieu."

Pour Vincent Vittoz, pas question en tout cas de faire la fine bouche. Ce serait presque indécent. "On savait que Johannes était sur son format de course préféré. Il était très présent, forcément. Quentin devait aussi digérer ce titre sur l'individuel. Confirmer, c'est fort aussi ! On peut le voir comme un aboutissement d'être champion olympique et il faut arriver à se remobiliser en trois jours", a souligné l'entraîneur des biathlètes français.

Johannes Boe s’empare de l’or sur le sprint devant QFM : Revivez son arrivée

Une page d'histoire dimanche ?

S'ils devaient s'arrêter là, les Jeux de Pékin seraient déjà une formidable réussite pour Quentin Fillon Maillet, qui peut aborder la suite l'esprit libéré, comme il l'a fait samedi, mais sans baisser le curseur de ses ambitions. "Même si l'objectif était d'avoir une médaille d'entrée et une médaille d'or en individuel, je ne comptais pas lâcher comme ça, je suis en trop bonne position pour ça, dit-il. Mais à partir du moment où j'ai atteint mes objectifs, le reste, c'est du bonus". Son bonus, samedi, c'était de l'argent. Et dimanche, lors de la poursuite ?

Un nouveau duel entre le Français et Johannes Boe pourrait bien à nouveau rythmer les débats. "Il y a un grand match qui s'annonce entre Quentin et Johannes pour savoir qui sera le meilleur biathlète de ces Jeux Olympiques et c'est d'ailleurs déjà le cas, juge le consultant de luxe d'Eurosport, Martin Fourcade. Cette année, Johannes était un peu en dessous en termes de niveau, mais il a su réagir pour arriver au top sur ces Jeux. Trois courses et trois médailles pour les deux athlètes, c'est énorme, et le duel entre eux s'annonce fantastique sur la poursuite."

Dimanche, avant même le relais masculin et la mass start, Fillon Maillet peut en tout cas écrire une page d'histoire du sport français dimanche. Depuis la création des Jeux d'hiver voilà près d'un siècle, tous sports confondus, seuls deux sportifs tricolores ont accumulé plus de trois médailles. Deux biathlètes. Martin Fourcade (7) bien sûr, et Marie Dorin-Habert (4). QFM peut transformer ce duo en trio, mais avec une saveur supplémentaire, puisqu'il serait le premier à accomplir une telle performance dans une seule édition des J.O. Samedi, dix minutes à peine après la fin du sprint, il ne pensait déjà qu'à ça : "J'ai du mal à célébrer cette médaille parce que je suis déjà sur la course de demain. Je célébrerai ça dimanche, et surtout après les Jeux." C'est Quentin Focus Maillet.

Fourcade : "Un grand match s’annonce entre Boe et Fillon Maillet"

Pékin 2022 Fourcade : "Un grand match s’annonce entre Boe et Fillon Maillet" IL Y A 2 HEURES