Biathlon

JO Pékin 2022 - Quentin Fillon Maillet : "J’ai longtemps été dans l’ombre de Martin [Fourcade], je brille à mon tour"

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER - Quentin Fillon Maillet tient le plus grand succès de sa carrière. Il a été sacré champion olympique de l’individuel, ce mardi à Zhangjiakou. Invité du Cube sur Eurosport, il explique avoir cru que la victoire allait lui échapper, à cause de ses deux fautes au tir. Il revient également sur les félicitations de Martin Fourcade et Ole Einar Bjoerndalen, géants de son sport.

00:03:05, Hier à 16:05