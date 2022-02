"Il est le plus fort, et ce n'est pas fini." Les mots sont de Martin Fourcade, après la victoire de Quentin Fillon Maillet dans l'individuel, mardi. Une façon pour le jeune retraité d'adouber celui qui s'impose cette saison comme son successeur. Après l'arrêt de la carrière de Fourcade en 2020, l'équipe de France s'est appuyé sur son collectif pour remplacer, ou plutôt compenser l'irremplaçable. Fillon Maillet, oui, mais aussi Emilien Jacquelin ou Simon Desthieux. Mais avec son premier titre olympique, et le premier gros globe de cristal qui lui tend désormais les bras, QFM est en train de s'isoler.

Pourtant, après avoir longtemps évolué, comme tout le monde, dans l'ombre si imposante du géant Fourcade, Fillon Maillet est même resté en retrait d'un Jacquelin, dont les deux titres mondiaux consécutifs en poursuite l'avaient davantage mis en lumière que le métronome jurassien, à qui il manquait sans doute un grand coup d'éclat pour entrer en pleine lumière et, peut-être, une personnalité plus marquée. "Discret" est un adjectif souvent accolé à Fillon Maillet.

Mais attention aux idées reçues. "Ce n'est pas un taiseux, Quentin, il est hyper accessible, précise Loïs Habert. Quand il arrive quelque part, il parle avec beaucoup de gens. Il s'intéresse à tout, il est très curieux. C'est peut-être un timide mais il n'est pas sauvage en tout cas. C'est un bonheur de passer du temps avec Quentin. Après, le fait qu'on parle ou pas des athlètes dépend de beaucoup de paramètres. Il y a le fait de gagner ou pas, et quand on gagne, la façon dont on gagne. Pourquoi on a plus parlé d'Emilien plus que de Quentin ? Parce que, quand il gagne, il le fait d'une manière hors normes."

La fin des frustrations

Jacquelin a un côté flamboyant, pour le meilleur ou pour le pire, quand Fillon Maillet est un homme de constance, plus que de fulgurances. "Mais en réalité, assène le consultant d'Eurosport, le palmarès d'Emilien fait le dixième de celui de Quentin. Il a deux très beaux titres de champion du monde, mais sur le nombre de victoires en Coupe du monde, la constance, leur place au général en Coupe du monde, Quentin est loin devant." C'est vrai, on oublie un peu vite que Fillon Maillet a terminé sur le podium du classement général de la Coupe du monde ces trois dernières années (3e, à chaque fois). Le leader, c'était déjà lui, même si ce n'était pas clair dans l'esprit de tout le monde.

La bascule s'est réellement opérée il y a seulement quelques semaines. Début janvier, Emilien Jacquelin portait le dossard jaune de leader de la Coupe du monde devant son coéquipier. C'est peu dire que leurs trajectoires se sont inversées depuis. Mais l'avènement du nouveau champion olympique est tout sauf un hasard, pour Loïs Habert : "C'est un ultra-ambitieux. C'est vraiment le terme. Il est programmé pour gagner, ou plutôt, il s'est programmé pour gagner, auto-programmé pour gagner, et rien d'autre ne l'intéresse. Il a toujours eu une ambition énorme, celle de devenir le plus grand biathlète du monde."

Il est donc temps de considérer Quentin Fillon Maillet pour ce qu'il est : l'incontestable leader du biathlon tricolore et, peut-être, mondial. Dans ce rôle, il s'épanouit. Il l'a voulu, il l'a et c'est un moteur pour lui, pas un poids. "Le fait d'avoir pris ce dossard jaune, maintenant il sait qu'il y a de grandes chances qu'il le gagne, et ça l'a fait grandir, tout simplement, dit encore Habert. Il est là où il voulait être. Il a supprimé ses frustrations comme ça."

Une énorme force de caractère

Car, frustré, QFM l'a longtemps été. Même installé dans le Top 3 de sa discipline, le Français ruminait. Il en voulait plus. "Ça n'a pas été évident pour lui, reprend notre consultant. Il faisait souvent 2e, 3e, et il n'était pas content. Le niveau était là, c'était des très belles courses, mais il ne venait pas pour faire 2e ou 3e. Ça ne l'intéressait pas. C'était assez frustrant pour moi de le voir malheureux alors qu'il était sur le podium. Aujourd'hui, il a su monter d'un petit cran et il gagne plus souvent qu'à son tour. Il se régale là-dedans."

Voici la première Marseillaise des Jeux : Fillon Maillet nage en plein bonheur

Alors que certains se demandaient s'il parviendrait à gérer dans le contexte olympique le poids de ce nouveau statut, il a clairement apporté la réponse lors de ses deux premières sorties à Pékin. Là non plus, Loïs Habert n'est pas étonné. "Ce n'est pas évident à gérer pour le commun mortel. Si on prend quelqu'un de lambda dans la population, qu'on lui dit 'Tu es leader de la Coupe du monde, tu vas devoir briller aux J.O., tout le monde va te suivre, 5 millions de téléspectateurs vont te regarder', ta famille, tes amis, ce sera la course de ta vie', ça met une certaine pression, sourit Habert. Mais il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Ils cochent un truc et le jour J, ils arrivent à monter d'un cran et à gérer la pression. Ils s'en nourrissent. Ce sont des gens à part, hors normes, tout simplement."

Dès 2020, Quentin Fillon Maillet n'a ainsi pas hésité à clamer ses ambitions. Gagner la Coupe du monde et devenir champion olympique à Pékin. "Plein de fois, il s'est mis la pression tout seul, il annonce des choses sans que personne ne lui demande, pour Loïs Habert. Pour certains, ce serait se tirer une balle dans le pied mais, pour lui, c'est prendre rendez-vous avec son avenir. Et il ne rate pas ses rendez-vous. Quentin a une force de caractère énorme."

Ce n'est pas ce titre qui va lui faire perdre la tête ou sortir de ses J.O.

Peut-on voir en lui un nouveau Martin Fourcade ? Leurs trajectoires sont opposées. Fillon Maillet émerge vraiment depuis trois saisons et donne sa pleine mesure alors qu'il va atteindre la trentaine, quand Fourcade a roulé sur son sport pendant près d'une décennie. "Sur les qualités physiques, je dirais que Martin est légèrement supérieur", estime Loïs Habert, proche des deux hommes et qui voit un point commun entre les deux champions :

"Ils prennent soin du groupe. Ils ont vraiment ça en commun. Tous les deux ont compris qu'ils avaient besoin d'un collectif autour d'eux. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le conflit. L'équipe masculine, ces dix dernières années, a vraiment bien tourné, que ce soit sportivement, amicalement, collectivement, alors que le groupe aurait vraiment pu être écrasé par les frustrations, les ambitions et les egos des uns et des autres. C'est un collectif sain. Ils ont vraiment ça en commun."

D'ici la fin des Jeux, Fillon Maillet peut rejoindre Fourcade sur un autre plan en intégrant la caste des multiples champions olympiques à titre individuel. Le risque du relâchement peut-il le guetter après sa victoire dans le 20 km ? "Ce n'est pas fini", a donc rappelé Fourcade, qui ne croit pas à un tel écueil.

Loïs Habert non plus. "Ce n'est pas une surprise pour lui, rappelle-t-il. C'est dans ses plans. Donc je ne le vois pas se relâcher derrière parce qu'il a gagné l'indiv'. Ça fait deux ans qu'il l'a intellectualisée, cette victoire, donc on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas venu uniquement pour ça. Il va rester droit dans ses bottes. Ce n'est pas ce titre qui va lui faire perdre la tête ou sortir de ses J.O." L'ultra-ambitieux ne veut pas se contenter d'un "petit" titre.

