08H25. BRAISAZ-BOUCHET FAIT LE PLEIN !

Superbe 5/5 pour Justine Braisaz-Bouchet ! La Française ressort en même temps que Marte Olsbu Roeiseland alors qu'elle était arrivée sur le pas de tir avec 1'24'' de retard. Avec le plein, Elvira Oeberg est désormais troisième à 5''. Julia Simon est 7e à 31 secondes de la tête de course.

08H23. LE VENT SOUFFLE FORT

Avec des rafales de près de 7 mètres par seconde, Roeiseland et Eckhoff tardent à tirer leur première balle. Deux fautes pour Roeiseland et Eckhoff, trois pour Simon qui a tout de même récupérer du temps sur le pas de tir.

08H20. SIMON PERD DU TERRAIN

Face aux deux Norvégiennes, Julia Simon, seule en piste, perd du temps et compte désormais 32 secondes de retard.

08H17. LE CLASSEMENT APRES LES COUCHES

1. Eckhoff

2. Roeiseland à 1''3

3. Simon à 22''7

4. Innerhofer à 41""

5. Hinz à 43''2

...

14. Braisaz-Bouchet à 1'14''5

15. Bescond à 1'15''3

17. Chevalier-Bouchet à 1'17''2

08H15. ECKHOFF ET ROEISELAND INTOUCHABLES

Alors que beaucoup d'erreurs sont commises sur le pas de tir, Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland ont fait le plein. 1 faute pour Julia Simon, 2 pour Persson, 3 pour Oeberg et Haecki. Justine Braisaz a commis une nouvelle faute, deux fautes pour Anaïs Bescond alors qu'Anaïs Chevalier-Bouchet s'est replacé avec un 5/5.

08H13. UN GROUPE DE SIX

Six biathlètes se détachent en tête de la course avec Eckhoff, Roeiseland, Persson, Haecki, Hanna Oeberg et Simon.

08H10. ECKHOFF CREUSE L'ECART

Tiril Eckhoff a accéléré sur la piste et Roeiseland et Oeberg sont les seules à suivre. Simon est à 4'' et Bescond à 15''.

08H08. LA NORVEGE EN TETE APRES LE TIR COUCHE

Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland ont réalisé le 5/5 et sont ressorties dans les premières places, séparées par Hanna Oeberg. Côté français, Julia Simon (4e à 2''3) et Anaïs Bescond (7e à 7'') ont fait le plein. Deux fautes pour Justine Braisaz-Bouchet (21e à 47'') et Anaïs Chevalier-Bouchet (25e à 54'').

08H05. DZHIMA CHUTE

Yulia Dzhima a chuté dans le virage mais se relève rapidement et reprend sa place dans le peloton. Devant, Marte Olsbu Roeiseland a pris les commandes.

08H03. HERRMANN MENE LA DANSE

Denise Herrmann est toujours en tête devant Marte Roeiseland, Dorothea Wierer et Anaïs Chevalier-Bouchet. Avec le dossard 13, Marketa Davidova est remontée en cinquième position.

08H00. C'EST PARTI POUR LA MASS START !

Les 30 biathlètes qualifiées pour cette mass start se sont élancées !

07H52. -15° A ZHANGJIAKOU

Il fait -15° à Zhangjiakou et les athlètes attendent le dernier moment pour enlever leurs doudounes.

07H45. ROEISELAND EN FAVORITE

Dossard numéro 2, Marte Olsbu Roeiseland est évidemment la favorite de cette dernière course après ses démonstrations de force sur le sprint et la poursuite. Elvira Oeberg sera également une candidate solide au podium ou pour le titre, tout comme sa soeur, Hanna. Tiril Eckhoff devra se remettre de son relais raté de mercredi pour espérer un bon résultat.

07H40. TANDREVOLD BIEN ABSENTE

Qualifiée pour cette mass start, Ingrid Tandrevold n'apparaît pas sur la liste de départ officielle. La Norvégienne a été remplacée par Irina Kazarevich.

07H35. LES NUMEROS DE DOSSARD DES BLEUES

Elles seront quatre françaises au départ de cette mass start avec l'envie de finir ces Jeux Olympiques sur une bonne note. Voici leur numéros de dossard :

3. Anaïs Chevalier-Bouchet

10. Justine Braisaz-Bouchet

12. Anaïs Bescond

14. Julia Simon

07H30. BIENVENUE SUR EUROSPORT

Bienvenue à toutes et à tous sur notre site pour suivre la mass start dames en direct commenté. Début de la course à 8h.

Initialement prévue samedi matin, la mass-start dames a été avancée à ce vendredi à cause du froid et du vent qui inquiétaient les organisateurs. Alors que ces dames devaient conclure le programme, elles se retrouvent avant la mass-start masculine. Jusqu'ici c'est Marte Olsbu Roeiseland qui domine les épreuves avec ses titres en sprint, poursuite et relais mixte et le bronze en individuel. La Norvégienne chasse l'histoire puisqu'une quatrième médaille d'or la placerait au même niveau qu'Ole Einar Bjoerndalen à Salt Lake City en 2002.

Côté Françaises, les Jeux avaient bien débuté avec l'argent en relais mixte et sur l'Individuel pour Anaïs Chevalier-Bouchet mais depuis les choses vont mal. Anaïs Bescond a pris la 9e place du sprint et les Bleues n'ont pu faire mieux que 6e d'un relais qu'elles entamaient en tant que favorites. Julia Simon et Chevalier-Bouchet ont fait un podium cette saison en mass-start et Justine Braisaz-Bouchet peut aussi y croire.

