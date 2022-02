Biathlon

JO Pékin 2022 - "Sa course est un chef-d'œuvre" : 4e médaille, 2e en or, on n'arrête plus Fillon

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Quatrième médaille en quatre courses pour Quentin Fillon Maillet. On n'arrête plus le Français qui est en train de marquer ces Jeux de son empreinte. L'Heure Olympique revient avec Hadrien Hiault, Florence Baverel, Maxime Dupuis et Laurent Vergne sur la nouvelle performance du Jurassien. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:04:08, il y a une heure