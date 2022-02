Des températures pouvant atteindre les - 25 degrés, de l'altitude (1 700 mètres), du vent difficile à lire… A Zhangjiakou, soit à 180 kilomètres à l'ouest de Pékin, là où auront lieu les épreuves de biathlon, les athlètes se sont interrogés toute la semaine, au gré des entraînements, sur les conditions et sur leurs conséquences sur la compétition. C'est surtout le vent, puissant et très tourbillonnant qui inquiète. Pour certains, s'adapter est possible, pour d'autres, il faudra peut-être un peu plus de chance que d'habitude pour briller.

"Ce sont des conditions assez rock'n'roll". Jean-Paul Giachino, l'entraîneur de tir de l'équipe de France féminine, ne pouvait pas mieux résumer la chose. En clair, vous pouvez vous attendre à quelques surprises et à quelques "craquantes" au tir pendant ces Jeux Olympiques car l'imprévisibilité pourrait bien être la norme. Exemple avec Julia Simon qui s'est entraînée jeudi avec un vent violent et mercredi sans la présence d'éole : "Ce n'est pas du tout la même chose !", s'est-elle agacée.

Mercredi au moment de l'entraînement, les rafales atteignaient 11 m/s, un chiffre qui pourrait grimper à 15 m/s samedi pour le relais mixte (10h), première épreuve de biathlon de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. Jean-Pierre Amat connaît bien le site de Zhangjiakou pour entraîner au tir l'équipe de Chine. Celui-ci juge que la présence du vent est normale et que son absence constitue plutôt l'anomalie.

Les quelques jours d'entraînement précédant les premières courses ne sont jamais superflus mais ils prennent encore plus d'importance pour ces Jeux 2022. Simon, qui assure avoir "commencé à comprendre" le vent, a pris son temps pour observer son influence sur le tir. L'équipe de France avait d'ailleurs pris les devants bien plus tôt dans la saison, consciente qu'elle était de cette difficulté potentielle à Pékin.

"On a axé la préparation là-dessus l'été dernier, a ainsi expliqué Quentin Fillon Maillet à l'AFP. On a mis un canon à neige au milieu du pas de tir pour simuler le vent. C'était vraiment des tirs très compliqués, dans des conditions extrêmes, jusqu'à 70 à 80 km/h de vent".

Problème, selon Patrick Oberegger, l'entraîneur du tir de l'équipe féminine de Norvège, s'entraîner dans le vent mais sans le froid, ne reproduit pas les conditions de ces JO. Hors, il pourrait faire entre - 10 et - 25 degrés en Chine pendant ces 15 jours. C'est pourquoi, avoir pris ces marques avant le lancement des hostilités pourrait s'avérer décisif.

L'équipe de Suède par exemple, celle de Sebastian Samuelsson ou des sœurs Anna et Elvira Öberg, est à Zhangjiakou depuis plus d'une semaine quand les Norvégiens ne sont arrivés que tard mardi soir pour éviter les contaminations et les restrictions liées à la bulle sanitaire le plus longtemps possible. "Il a fallu une semaine pour que je sente mon corps à nouveau à 100%", a expliqué Elvira Öberg auprès du média norvégien NRK. "Je pense qu'on a un très gros avantage, donc je suis très surpris de l'arrivée tardive", renchérit Samuelsson.

En difficulté au tir cette saison (76% au couché, 72% au debout), Martin Ponsiluoma a jugé qu'il n'avait jamais vu pas de tir "plus difficile". "C'est probablement un avantage d'avoir suffisamment d'heures au stade pour pouvoir observer les fanions, enfonce Samuelsson Cela change beaucoup et c'est un vent que nous n'avons pas très souvent en Coupe du monde". "Ce sera un peu plus une loterie", estime Patrick Oberegger. Avec autant de conditions aléatoires, reste à espérer, comme Quentin Fillon-Maillet, que les épreuves de biathlon ne tournent pas au "tirage de loto pour une médaille olympique".

