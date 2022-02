Sur l'individuel, chacun se bat d'abord contre lui-même avant de lutter contre les autres. Mais cela n'exclut pas un certain rapport de force psychologique, notamment entre les principaux favoris. Parti avec le dossard 2, Johannes Boe s'est élancé une poignée de minutes avant Quentin Fillon Maillet. Le Norvégien a démarré en trombe. Bien plus que le Français, prudent sur sa première boucle. Après 1,9km, le triple tenant du titre de la Coupe du monde avait relégué QFM à plus de 14 secondes.

Une façon d'intimider ses adversaires pour essayer de semer le doute chez eux ? Il y a de cela, oui. Quentin Fillon Maillet en est en tout cas convaincu. "Johannes a joué avec ses adversaires, moi le premier, estime le Jurassien. En étant très rapide sur le premier tour, je ne sais pas quel est son état de forme mais je me dis qu'il part très fort."

Boe et Tsvetkov avaient les cartes en main… mais ils ont craqué sur le dernier tir

Le Français aurait pu être titillé, d'autant que, selon lui, ce n'était pas une première. Il y avait même un petit air de déjà-vu. "Il a été très joueur, même sur le relais mixte (samedi, lors de la victoire de la Norvège devant la France, Boe ayant devancé Fillon Maillet à l'issue du dernier relais, NDLR) en jouant avec moi sur le sprint final et ça m'a quelque peu agacé. C'était un peu ma revanche par rapport à lui", savoure le nouveau champion olympique de l'individuel.

Après ce départ tambour battant, Johannes Boe a ensuite levé le pied. En arrivant sur le pas de tir pour le premier couché, Fillon Maillet avait déjà réduit son retard. Puis il ne cessera de prendre du temps au Norvégien, en dehors d'un ultime coup de pression de ce dernier à la sortie du dernier tir. Là, Boe a repris neuf secondes en quelques centaines de mètres, comme un écho de son entame de feu. Mais là encore, ce ne fut qu'une illusion et Fillon Maillet a rapidement écarté la menace. A l'arrivée, il a été plus rapide que le médaillé de bronze pour un peu plus de 20 secondes.

Le duel Fillon Maillet – Boe pourrait bien rythmer jusqu'au bout ces Jeux de Pékin pour ce qui est du biathlon. Deux médailles et un titre chacun, mais de l'or en individuel plus de l'argent pour le Français, de l'or en relais et du bronze à côté pour le Scandinave. Mais chez "QFM", pas de fixette norvégienne. "Je ne me bats pas seulement contre les Norvégiens, mais contre tout un tas d'athlètes", assure le 5e champion olympique de l'histoire en solitaire.

Le Norvégien, lui, a déjà digéré. "On veut toujours gagner, mais quand je vois tellement de visages tristes autour de moi, je me rappelle qu'il n'y a pas grand-monde sur le podium et ça aide un peu à accepter de ne pas avoir gagné parce que moi, je suis sur ce podium", a-t-il confié. Joueur, Johannes ? Peut-être. Mais beau joueur, aussi.

