Certes, il y a eu cette médaille d’argent ramenée par Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon, associées à Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet en relais mixte. Certes il y a eu de nouveau de l’argent à l’arrivée de l’épreuve de l’individuel pour Anaïs Chevalier-Bouchet. Mais depuis, les Bleues n’ont pas réussi à enchainer.

Ad

La déconvenue des Françaises lors du sprint vendredi dernier, où seule Anaïs Bescond est parvenue à exister avec une 9e place, semble avoir installé une chape de plomb sur les représentantes tricolores. Julia Simon avait évoqué, avec des mots très justes, une "douche froide" pour chacune d’elles. Médaillée à deux reprises les jours précédents, Anaïs Chevalier-Bouchet finissait 68e et donc non qualifiée pour la Poursuite. Au final, le staff français choisira même de ne pas lancer Justine Braisaz-Bouchet dans cette épreuve, la jugeant trop fatiguée pour pouvoir défendre ses chances.

Pékin 2022 Le froid a encore frappé : le relais masculin avancé IL Y A 3 HEURES

"Sa course est un chef-d'œuvre" : 4e médaille, 2e en or, on n'arrête plus Fillon Maillet

Gagner aux Jeux, c'est une autre histoire

Gagner, elles savent pourtant toutes le faire, leur palmarès peut en témoigner. Et associées en relais, elles l’ont fait encore très récemment puisqu’elles ont remporté deux des quatre relais féminins inscrits au calendrier de la Coupe du monde avant de poser leurs carabines à Zhangjiakou. Mais gagner aux Jeux Olympiques, cela semble être une autre histoire, si l’on s’en réfère à ce que nous disent celles et ceux qui s’y sont frotté(e)s, avec réussite ou non.

Anaïs Bescond, elle, a déjà triomphé aux Jeux. C’était lors du relais mixte de Pyeongchang en 2018, avec Martin Fourcade, Simon Desthieux et Marie Dorin-Habert. Ne pas avoir été sélectionnée pour défendre sa propre couronne l’a beaucoup affectée mais en tant que doyenne de l’équipe et connaissant le chemin vers la plus haute marche, c’est sans doute à elle d’emmener ses coéquipières vers les sommets.

20/20 au tir, une frayeur et une arrivée triomphale : la poursuite magistrale de Fillon Maillet

Emmenées par la vague Fillon-Maillet ?

Les femmes de l’équipe de France auront aussi un formidable exemple en la personne de Quentin Fillon-Maillet. Longtemps dans l’ombre de Martin Fourcade, le Jurassien avait fini trois fois consécutivement à la 3e place du classement général de la Coupe du monde sans jamais parvenir à se défaire de la figure tutélaire du quintuple champion olympique. Mais depuis le début de l’hiver, Fillon-Maillet s’est déployé de toute son envergure sur la Coupe du monde et a littéralement explosé lors de ces Jeux, enlevant quatre médailles en autant d’épreuves dont deux titres en Individuel et en Poursuite. Il a désormais la possibilité d’établir de nouveaux standards français dans sa discipline.

Pour poursuivre sa moisson, Quentin devra trouver les mots pour emporter ses coéquipiers dans sa dynamique. S’il y parvient, si le relais masculin venait à faire tomber l’ogre norvégien, alors il se pourrait que cette spirale se transmette aussi chez les Bleues. D’ici à dire que Quentin Fillon-Maillet peut également faire gagner le relais féminin, il y a un pas qu’on aura du mal à faire… vraiment ?

Pékin 2022 "Ma santé est plus importante" : Après sa défaillance, Tandrevold rentre en Norvège IL Y A 6 HEURES