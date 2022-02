Le ton est donné, la dynamique peut désormais être enclenchée. Cette Olympiade chinoise, qui pourrait être sa dernière, a débuté de la meilleure des manières pour Anaïs Chevalier-Bouchet. Doublement argentée, sur le relais mixte et l’Individuel , l’Iséroise a d’ores-et-déjà réussi ses Jeux Olympiques. Mais qu’en est-il de ses coéquipières en équipe de France ?

Toutes auréolées d’au moins deux podiums en Coupe du monde cette saison, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Bescond ont toutes les raisons de rêver de médailles olympiques, à commencer par une sur le sprint, vendredi. La condition sine qua non sera néanmoins de ne pas sombrer devant l’enjeu, la piste ou les cibles. Pour les trois Tricolores, à chacune ses forces et ses lacunes.

Chevalier-Bouchet : "J’avais le 'flow', le sentiment que tout allait bien se dérouler"

Julia Simon : le possible coup d'éclat

Si son début de saison pouvait être qualifié de catastrophique (aucun top 20 en cinq courses individuelles), Julia Simon montre depuis plusieurs semaines qu’elle est revenue à son top niveau, à l’image de son superbe relais mixte. Mais sur l’Individuel des Jeux, la Savoyarde a craqué mentalement. Pour son ultime passage sur le pas de tir, alors qu’elle pouvait prétendre à une deuxième médaille olympique, la biathlète des Saisies a sorti trois balles. Un craquage que Simon n’a que trop connu dans le passé. Néanmoins, cet échec cuisant au classement final est à relativiser pour la suite de la compétition.

Simon a tout perdu lors de son dernier passage face aux cibles

“Elle est dans une bonne spirale en ce moment avec un temps de ski plus que correct sur l'individuel (7e temps). Elle est encore irrégulière sur le pas de tir, son péché mignon de d'habitude, mais elle a tellement de détermination et un mental exceptionnel qu’elle fait partie des filles qui peuvent jouer devant”, analyse Florence Baverel, ancienne championne olympique.

Sur le sprint, l’ex-biathlète tricolore la place parmi les favorites : “C’est la plus complète en comparaison avec Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Bescond.” Un pronostic que partage Sandrine Bailly : “Julia est capable de faire des coups, elle l’a déjà démontré”, notamment lors de sa deuxième place à Oberhof où elle avait tiré 9/10.

Justine Braisaz-Bouchet : l'inquiétude sur la glisse

Elle aussi est déjà montée sur la deuxième marche d’un podium en sprint cette saison. C’était à Hochfilzen, où la skieuse des Saisies avait écoeuré ses concurrentes en établissant le meilleur temps de glisse, et s’était alors permise deux fautes sur le pas de tir. Mais cette inconstance lui a coûté cher lors de son entrée sur la scène olympique à Pékin.

Un triste 15/20 face aux cibles et surtout un chrono à skis bien loin de ses standards, avec le 17e temps seulement, à 1’34” de la tête. On l'avait quittée à Anterselva avec des super temps de ski (ndlr : première sur l’Individuel), elle était impressionnante d'avoir tenu avec ce physique-là jusqu'en janvier. J'espère que sur cette première course c'était un souci de matériel”, veut croire Florence Baverel.

Justine Braisaz-Bouchet à Anterselva Crédit: Getty Images

“Il y a peut-être aussi le fait qu’elle n’ait pas participé au relais. Parfois, il faut une course pour se mettre dedans”, explique Sandrine Bailly. Car le site de Zhangjiakou était encore inconnu des biathlètes avant leur arrivée en Chine. Et cette première course par équipe a certainement servi de décrassage aux organismes, surtout dans une station avec une altitude plus haute que certains lieux de la Coupe du monde.

Anaïs Bescond : digérer la déception

Mentalement, le début de ces JO fut difficile pour la biathlète la plus expérimentée de l’équipe de France. Non sélectionnée pour le relais mixte, alors qu'elle faisait partie de la formation vainqueur à Pyeongchang en 2018, Anaïs Bescond a ouvertement admis qu’elle n’avait pas apprécié d’être laissée sur le côté. Un ressentiment qui pourrait lui nuire pour la suite de la quinzaine.

"Ça peut l'handicaper si elle ne digère pas ça et qu’elle reste sur ses positions”, assure Florence Baverel. Sur l’Individuel, l’aînée des Tricolores a sous-performé, notamment sur ses temps de ski avec le 26e chrono à plus de deux minutes de la tête. “Il faut qu'elle retrouve du positif, du plaisir à skier, et ne pas camper là-dessus. Ce serait dommage de passer à côté des JO en restant dans cette dynamique de ressasser cette non sélection”, poursuit l’ancienne championne olympique du sprint à Turin en 2006.

Anaïs Bescond, sur le pas de tir à Hochfilzen, le 12 décembre 2021 Crédit: Imago

Sur le papier, Anaïs Bescond n’a pas le profil d’une favorite, “mais elle peut être surprenante”, prévient Florence Baverel. Auteure de deux podiums cet hiver, la championne olympique 2018 a encore de quoi espérer pour les prochaines courses. Avec un résultat similaire sur l’Individuel de Pyeongchang, Bescond avait tout de même glané une médaille de bronze sur la poursuite ainsi que sur le relais féminin.

