Malgré l’inconstance des derniers temps, Noël a prouvé qu’il lui suffisait d'une journée pour briller. Mercredi, sur le slalom des JO de Pékin, le skieur tricolore a écoeuré la concurrence et fait oublier ses péripéties hivernales. Depuis sa victoire à Val d’Isère en décembre dernier, le Vosgien avait mis sa confiance à rude épreuve. Tantôt disqualifié (à Madonna di Campiglio), tantôt aux abords du top 10 (voire hors du top 40), Clément Noël a enchaîné les résultats ne reflétant pas son niveau intrinsèque en ce début d’année 2022.

"C’est difficile d’être constant, consistant et toujours devant en slalom, a-t-il admis au micro d’Eurosport. Au mois de janvier, j’étais un peu moins en confiance, donc je faisais un peu plus d’erreurs ou alors j’allais un peu moins vite. Il fallait que je retrouve du relâchement et du naturel. Et sur les entraînements cette semaine ça se passait bien, je savais que je pouvais skier vite. J'ai bien coupé."

Il a fallu une coupure de plusieurs semaines avant les JO et de bonnes prises de repères à Noël pour performer le jour J. "Finalement, je suis arrivé ici plutôt en confiance, même si les courses ça n’allait pas trop, à l’entraînement ça allait bien", s’est-il rassuré. Cette préparation n’aurait pu mieux payer, dans une saison où la discipline a rarement paru aussi ouverte. "Je ne sais pas si je le mérite plus qu'un autre mais j'ai bien bossé pour ça", a-t-il confié au micro de France Télévisions.

Quand Clément Noël comprend qu'il est champion olympique : sa joie et les larmes de son coach

"Stressé" avant de savoir pour la médaille

Pour devenir champion olympique, Noël ne s’est pas fait prier. Une seconde manche de feu et 0''61 d’avance sur le champion olympique du combiné, Johannes Strolz, à l’arrivée. "Je ne réalise pas trop encore. Je suis à la fois hyper soulagé d’avoir fini cette journée éprouvante et hyper heureux d’avoir gagné. Je suis aussi ému et touché quand je pense aux gens en France qui me soutiennent, à ma famille", a-t-il déclaré, des sanglots dans la voix à la sortie de sa course d’une vie.

A 24 ans, décrocher cette médaille d’or n’avait rien d’une évidence en sortie de première manche. Noyé dans la masse avec le sixième chrono, Clément Noël a avoué, en bas de la piste, avoir quelque peu tremblé avant de s‘élancer : "J’étais un peu tendu avant la deuxième manche." Mais ce n’était rien comparé à l’interminable attente des cinq ultimes passages : "J’étais encore plus stressé à attendre de savoir si j’allais avoir une médaille ou pas. C’est une décharge d’émotions énorme et maintenant je suis super content."

Noël avait déjà sa connotation historique, elle est désormais personnifiée par un certain Clément. Car outre le fait d’enfiler autour de son cou une première médaille olympique, le skieur tricolore met fin à une disette de 16 ans en ski alpin (Antoine Dénériaz champion olympique de descente en 2006) et 20 ans en slalom (Jean-Pierre Vidal en 2002). Une nouvelle dimension que le Français va désormais expérimenter, conscient que les demandes de médias allaient se bousculer.

