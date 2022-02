9h00 : Fillon Maillet pour la passe de six

La moisson est déjà magnifique, elle pourrait virer à l'irréel. Jamais un athlète des Jeux Olympiques d'hiver n'est monté six fois sur la boîte lors d'une même Olympiade. Ce vendredi, Quentin FIllon Maillet pourrait bien se muer en pionnier dans l'exercice . En plus d'être au sommet de son art sur la piste de Zhangjiakou, le Jurassien a déjà terminé deuxième d'une mass-start cette saison, derrière Emilien Jacquelin.

Si l'autre leader tricolore a plus de mal à s'imposer dans ces Jeux (aucune médaille individuelle), son style de preneur de risques pourrait lui permettre de renouer avec la victoire, à condition de chasser ses démons. Autres Français en course, Simon Desthieux et Fabien Claude font figure d'outsiders mais dans une mass start plus que dans toute autre course, chacun peut viser le podium.

Face à l'équipe de France, se dressera l'inévitable armada norvégienne, emmenée par Johannes Boe, déjà triple champion olympique. Dans son sillage, son frère aîné Tarjei compte un podium cet hiver sur l'épreuve au départ groupé et a déjà glané quatre médailles à Pékin. Une bonne dose d'adversité à laquelle il faudrait encore ajouter Sturla Laegreid, présent sur la boîte lors de la mass start d'ANterselva, la dernière avant les Jeux.

