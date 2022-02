Un de plus parmi les étoiles. Dans l'histoire du biathlon tricolore, de nombreux hommes et femmes se sont succédés sur les podiums de Coupe du monde, mais très peu ont converti leurs ambitions en titre olympique. Ils n'étaient même que quatre avant la sublime performance de Quentin Fillon Maillet, mardi, à Zhangjiakou.

Malgré trois podiums sur l'épreuve, jamais le Jurassien n'avait remporté d'individuel depuis le début de sa carrière. Un petit exploit même si sa première place au classement général de la Coupe du monde lui confère désormais au moins le statut de sérieux outsider sur chaque course disputée. Maintenant que ses Jeux sont parfaitement lancés, QFM peut envisager une moisson de médailles, qui devient un objectif très crédible, et le record de Martin Fourcade, sinon un rêve une grande ambition.

Quentin Fillon Maillet

Individuel (Pékin, 2022)

La performance est grandiose, son titre olympique le premier de sa carrière , mais également le premier de la délégation française à Pékin. Avec un statut de leader de la Coupe du monde à assumer, Quentin Fillon Maillet a fait exploser la concurrence sur les skis pour glaner une seconde médaille olympique en Chine, après l’argent sur le relais mixte. Sur le format de l’individuel, seul un biathlète tricolore avait déjà réussi à se hisser sur la première marche du podium, un certain Martin Fourcade.

Début parfait, frayeur, ski et finish de feu : comment Fillon Maillet a conquis l’Olympe

Martin Fourcade

Individuel (Sotchi, 2014), Poursuite (Sotchi, 2014), Poursuite (Pyeongchang, 2018), Mass start (Pyeongchang, 2018)

Il est le plus grand biathlète français de tous les temps, peut-être même le plus grand tout court. Avec ses quatre titres olympiques individuels en deux éditions, Martin Fourcade détient un palmarès que très peu peuvent prétendre égaler. Le vainqueur de l’individuel de Pékin pourrait un jour postuler à ce grade. Il a d’ailleurs été accueilli par le Catalan à l’arrivée de sa course qui lui a glissé “Celle-là personne ne te la volera”.

A Sotchi en 2014, Fourcade l’avait, lui, emporté grâce à un 19/20 sur le pas de tir, mais surtout au meilleur temps de ski, tout comme Quentin Fillon Maillet à Pékin. Un second titre olympique, trois jours seulement après avoir glané la première médaille d’or de son immense carrière sur la poursuite. Il ne manque en réalité que le sprint olympique dans le palmarès du cadet de la fratrie Fourcade.

Martin Fourcade arborant ses médailles d'or. Crédit: Eurosport

Vincent Jay

Sprint (Vancouver, 2010)

Certainement l’une des performances les moins attendues du biathlon tricolore. En s’avançant sur le sprint de Vancouver en 2010, Vincent Jay n’avait jamais remporté cette épreuve en Coupe du monde. Il est pourtant monté sur la plus haute marche du podium, devant l’ogre norvégien Emil Svendsen, en déclarant : “De là à envisager la victoire, je ne pensais pas quand même... je n'ai jamais skié comme ça de ma vie, mais c'est les JO. Tout est permis et j'avais peut-être moins de pression que les leaders.”

2010 JO Vancouver Vincent Jay Crédit: Panoramic

Vincent Defrasne

Poursuite (Turin, 2006)

Un sprint final pour l’histoire. Dans un face-à-face avec la légende Ole Einar Bjoerndalen qui n’aurait pu être mieux scénarisé, Vincent Defrasne a réalisé l’un des plus gros finishs de l’histoire en déboitant à 100m de la ligne d’arrivée pour coiffer le Norvégien sur le poteau. Une accélération cruciale du Français, alors même qu’il avait failli chuter quelques secondes plus tôt. Il décrochera également le bronze en relais quelques jours plus tard.

Vincent Defrasne résiste face à Ole Einar Bjoerndalen Crédit: Eurosport

Florence Baverel

Sprint (Turin, 2006)

Elle fut la pionnière. A Turin en 2006, Florence Baverel a enclenché le compteur de médailles d’or de la délégation française de biathlon. Un premier titre historique qui a enclenché la dynamique pour ses compatriotes dans le futur. Elle n’était pas la plus attendue, mais la native de Pontarlier a surpris son monde pour s’imposer sur l’épreuve du sprint. Un succès qui intervient au crépuscule de sa carrière, lors de ses derniers Jeux Olympiques.

Florence Baverel Crédit: Eurosport

