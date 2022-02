Biathlon

Pékin 2022 - Un sans-faute au tir debout : comment Julia Simon a remis les Bleus dans la course à la médaille

Pékin 2022 - Biathlon - À la traîne dans le relais mixte et comptant plus de 1 minute de retard sur la tête de course, la 2e relayeuse de l'équipe de France, Julia Simon, est sorti de son tir debout avec seulement 13 secondes de retard sur les Italiens au bénéfice d'un sans-faute sur l'exercice. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:01:39, il y a 37 minutes