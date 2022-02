Biathlon

Pékin 2022 - La cérémonie des fleurs de Fillon Maillet : sa joie sur la plus haute marche du podium

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Quentin Fillon Maillet a exulté sur la plus haute marche du podium de l'individuel, mardi, après son succès un peu plus tôt. Entouré du Bélarusse Anton Smolski et du Norvégien Johannes Boe, sacré sur la distance en 2018, le Jurassien a pu savourer sa deuxième médaille en deux épreuves. Suivez l'intégralité des Jeux Olympiques sur Eurosport.

00:01:54, il y a 20 heures