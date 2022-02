Biathlon

Pékin 2022 - La deuxième Marseillaise pour Fillon Maillet : il croque l'or de la poursuite !

JEUX OLYMPIQUES - Après l'individuel, Quentin Fillon Maillet fait resonner une deuxième fois la Marseillaise après son sacre sur la poursuite. Le biathlète en est déjà à sa 4e médaille sur ces JO avant le relais et la Mass-Start. Revivez le podium du Français commenté par Lesly Boitrelle et Nicolas Jean Prost. L'intégralité des JO sont à suivre sur Eurosport et Eurosport.fr

00:02:15, il y a 3 heures