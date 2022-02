Biathlon

Pékin 2022 - Premier podium pour les Bleus : le relais mixte monte sur la deuxième marche

JEUX OLYMPIQUES - Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet sont les premiers tricolores à monter sur le podium à l'issue du relais mixte des Jeux Olympiques, samedi. La course fut mouvementée à cause du vent et les Français ont alterné le bon et le moins bon avant de terminer au sprint. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:00:37, il y a une heure