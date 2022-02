Biathlon

Pékin 2022 - Quand Géraldine Weber veut s'occuper des skis de Quentin Fillon Maillet

JEUX OLYMPIQUES - Quentin Fillon Maillet a déja réussi ses Jeux Olympiques et pourtant notre journaliste veut lui donner un petit coup de main en vue du relais et de la Mass Start. Mais le Jurassien double médaillé d'or à Pékin ne semble pas forcément d'accord et en profite pour chambrer ses préparateurs. L'intégralité des JO sont à vivre sur Eurosport et Eurosport.fr

00:00:47, il y a 2 heures