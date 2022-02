Marte Roiseland

Norvège – 4 médailles

Ad

Relais mixte : Or

Individuel : Bronze

Sprint : Or

Poursuite : Or

Relais féminin : -

Pékin 2022 Vittoz, le fondeur qui fait gagner le biathlon français IL Y A 3 HEURES

Marte Olsbu Roiseland peut nourrir des regrets. Si le relais féminin norvégien était montée sur le podium, elle possèderait aujourd'hui le palmarès le plus clinquant sur le site de Zhangjiakou. Jusqu'à ce relais, son bilan s'écrivait au presque parfait : quatre épreuves, quatre médailles, dont trois en or. Et elle pourrait, à l'instar de Quentin Fillon Maillet (voir ci-dessous) envisager de repartir chez elle avec le score parfait : six courses, six médailles.

En l'état, ses Jeux demeurent exceptionnels, et avec la mass-start vendredi, elle peut même les achever en apothéose pour égaler les quatre médailles d'or d'Ole Einar Bjoerndalen à Salt Lake City en 2002, avec, comme lui, trois titres en individuel et un par équipes.

"J'espère que je ne penserai pas trop à ça pendant la course, sinon vous pouvez être sûrs que je ne finirai pas avec la médaille d'or, a-t-elle plaisanté jeudi lors d'une conférence de presse. Il y a beaucoup de filles qui veulent l'or sur la mass-start et aussi beaucoup qui sont capables de l'avoir. Donc je ne dois pas penser à tout ça, aux records, au nombre de podiums ou de titres, mais juste me concentrer sur ce que je dois faire."

Si elle n'a pas remporté de mass-start cette saison, Marte Roiseland a été championne du monde de la discipline il y a deux ans à Anthoz-Anterselva, lors de son historique razzia : 7 médailles (dont 5 en or) en 7 courses (les Mondiaux proposent un relais mixte simple en plus des six épreuves aux Jeux). "J'aime cette épreuve et, de toute façon, je vais courir avec le sourire. Parce que mes Jeux sont déjà réussis au-delà de mes espérances et parce que, depuis que je suis arrivée ici, j'ai le sourire, je suis heureuse d'être là", a-t-elle assuré.

Le sacre de Roiseland, les Bleues pas dans le coup : les temps fort du sprint en vidéo

Quentin Fillon Maillet

France – 5 médailles

Relais mixte : Argent

Individuel : Or

Sprint : Argent

Poursuite : Or

Relais masculin : Argent

Tous sports confondus, l'athlète le plus médaillé pour l'heure dans ces Jeux de Pékin, le seul à être monté à cinq reprises sur un podium. Le seul, aussi, à pouvoir envisager de quitter la Chine avec six médailles dans ses valises. Une demi-douzaine d'autres, dont trois biathlètes, mais aussi le fondeur russe Alexander Bolshunov ou le fondeur norvégien Johannes Klaebo peuvent, eux, finir à cinq.

Quentin Fillon Maillet n'est donc plus qu'à une marche d'un Grand Chelem que même les plus optimistes n'auraient pas osé imaginer voilà encore deux semaines, même si la légende Ole Einar Bjoerndalen avait annoncé que, pour lui, le Français serait "la star des Jeux de Pékin". Quoi qu'il arrive, ses Jeux resteront mémorables, mais avec le six sur six, il s'inscrirait encore plus haut dans l'histoire. "C'est sûr que ce serait incroyable de réussir le Grand Chelem. J'ai toujours beaucoup, beaucoup d'envie. Je vais essayer de récupérer", expliquait-il après le relais, mardi.

Fillon Maillet : "Je n’avais pas ressenti autant de tension depuis le début des Jeux"

Un seul biathlète a réussi à monter sur le podium de toutes les épreuves depuis l'introduction de la poursuite au programme olympique en 2002 : Ole Einar Björndalen, qui avait même décroché quatre médailles d'or en quatre épreuves à Salt Lake City voilà 20 ans. Depuis, la mass start et le relais mixte se sont greffés au menu, offrant davantage d'opportunités de médailles aux athlètes mais rendant aussi plus complexe la quête du Grand Chelem. Avec six épreuves en l'espace de deux semaines, la débauche d'énergie ainsi que la fatigue physique et nerveuse augmentent elle aussi en conséquence.

Si tout se passe bien pour Quentin Fillon Maillet vendredi, il faudra se frotter les yeux pour être bien certain de ne pas rêver : sur une seule édition des Jeux Olympiques, hiver et été confondus, ils ne sont que dix à avoir fait mieux que six médailles, dont la référence absolue, le nageur américain Michael Phelps avec huit. QFM intègrerait un cercle plus que fermé. Celle des légendes olympiques.

En biathlon depuis que la poursuite est devenue la quatrième épreuve inscrite au programme olympique en 2002, le grand chelem n'a été réussi qu'à une seule reprise: en 2002 à Salt Lake City, le Norvégien Ole Einar Björndalen avait été sacré champion olympique de l'individuel, du sprint, de la poursuite et du relais. Soit quatre de ses huit titres, record des Jeux d'hiver qu'il co-détient avec ses compatriotes fondeurs Björn Daehlie et Marit Björgen.

L'enchaînement de six courses en l'espace de seulement treize jours est proposé depuis les Jeux de Sotchi en 2014, avec une dépense d'énergie bien plus importante que lorsqu'il n'y avait que trois ou quatre courses à disputer, ce qui donne encore plus d'ampleur à l'exploit auquel "QFM" s'attaque vendredi (17h00 locales, 10h00 françaises).

"Sa course est un chef-d'œuvre" : 4e médaille, 2e en or, on n'arrête plus Fillon Maillet

Johannes Boe

Norvège – 4 médailles

Relais mixte : Or

Individuel : Bronze

Sprint : Or

Poursuite : -

Relais masculin : Or

Après une saison en demi-teinte, au cours de laquelle il n'a remporté qu'une seule course (le sprint du Grand-Bornand), Johannes Boe a retrouvé son meilleur niveau au moment opportun pour les Jeux, le grand, et même sans doute l'unique objectif de sa saison. Avec quatre médailles dont trois titres, il a d'ores et déjà réussi sa campagne pékinoise. Si Fillon Maillet se rate vendredi sur la mass-start, le cadet des Boe pourrait rejoindre le Français en nombre de médailles, tout en faisant mieux que lui en nombre de médailles d'or. Il peut donc encore s'affirmer comme le roi de ces J.O.

Certes, il bénéficie de la puissance de feu collective norvégienne, puisque la moitié de ses podiums et les deux tiers de ses titres proviennent des deux relais disputés, le mixte et le masculin. Mais on peut aussi souligner que, dans ces deux courses, son apport a été décisif. Sur le relais mixte, il a réglé Fillon Maillet et Latypov pour l'or et, sur le relais messieurs, il a laminé la concurrence pour remettre en selle son équipe, bien mal embarquée.

S'il n'y avait pas Quentin Fillon Maillet et son potentiel Grand Chelem, Johannes Boe serait le maître absolu de ces Jeux pour ce qui est du biathlon masculin. Un titre sur la mass-start vendredi aurait valeur de point d'exclamation final, tout en lui permettant de franchir un pas dans l'histoire, en devenant le deuxième biathlète le plus titré de tous les temps aux Jeux d'hiver, derrière son illustre compatriote Ole Einar Bjoerndalen (huit médailles d'or), à égalité avec un certain Martin Fourcade, qu'il devancerait en revanche en nombre total de podiums (les deux hommes en comptent sept chacun pour l'heure).

Enfin, un mot sur le grand frère de Johannes, Tarjei Boe, lui aussi en train de réussir des Jeux remarquables : quatre médailles. Deux en or via les deux relais, et deux en individuel (bronze en sprint, argent en poursuite). Il peut donc également terminer avec cinq médailles en poche même si, pour le moment, l'absence de victoire dans une épreuve individuelle le place en-dessous de son frère et de Quentin Fillon Maillet.

Johannes Boe s’empare de l’or sur le sprint devant QFM : Revivez son arrivée

Pékin 2022 Comment maîtriser son passage sur le pas de tir au biathlon ? Le décryptage de Martin Fourcade IL Y A 5 HEURES