Sa propre histoire", a commenté Fourcade sur Twitter, comme pour renvoyer au parcours du nouveau champion olympique. A raison car Fillon Maillet en or, c'est l'accomplissement d'une carrière où son surnom, "le morbac", aura illustré sa capacité à ne jamais rien lâcher. L'héritier. Le titre est lourd à porter mais c’est pourtant bien celui qu’il faut accoler à Quentin Fillon Maillet. Après l'ère Martin Fourcade, la France s'est trouvé un nouveau champion olympique de biathlon ce mardi en la personne de Quentin Fillon Maillet . "", a commenté Fourcade sur Twitter, comme pour renvoyer au parcours du nouveau champion olympique. A raison car Fillon Maillet en or, c'est l'accomplissement d'une carrière où son surnom, "", aura illustré sa capacité à ne jamais rien lâcher.

"C'était du grand, grand Quentin, a estimé après coup Vincent Vittoz, l'entraîneur des Bleus. C'est sur la piste qu'il est allé chercher ce titre. Il n'a jamais été le plus doué mais il ne lâche jamais rien et il croit toujours en lui. C'est la victoire du travail qu'il a mis en place depuis des années". C'est dans l'ombre que QFM s’est construit jusqu'à ce podium doré, son "rêve de gosse". "C'est beaucoup d'investissement, a-t-il reconnu après coup. Tout au long de la préparation, j'essaie de faire la différence avec les adversaires, toujours être investi, toujours aller à l'entraînement avec un but et ne pas y aller en disant que je n'ai rien fait évoluer. C'est le travail du long terme qui paie aujourd'hui".

Soldat du groupe France depuis 2013, jamais sacré en grande compétition en solo avant Pékin, QFM a longtemps semblé hermétique à la lumière. Quand Fourcade range les skis et la carabine, il force sa nature taiseuse et discrète pour annoncer son ambition de remporter le classement général de la Coupe du monde. Les doutes se renforcent cependant lorsqu'il échoue dans sa quête en 2020-2021.

"Quand j'ai arrêté, j'étais loin de penser qu'un Français puisse jouer le général deux ans plus tard, admet d'ailleurs Fourcade, consultant pour Eurosport sur ces JO. Mais Quentin a cette faculté de concrétiser les opportunités qui lui sont offertes." Ce mardi, c'est une en or qui s'est présentée à lui. Un peu de "chance", comme il l'a reconnu après, pour voir ses rivaux buter sur le tir un à un. Et beaucoup de talent pour doubler la meute de prétendants malgré deux erreurs.

"C'est juste dingue, a admis le nouveau champion olympique. J'avais beaucoup de confiance en moi pendant l'échauffement. Avec deux fautes, je n'imaginais pas pouvoir espérer la victoire. Finalement, avec peu d'informations sur la piste et avec le dossard 11, il restait beaucoup d'athlètes derrière moi". Mais personne ne passera devant.

S'il s'est longtemps refusé à reconnaître sa victoire - il a fallu que Fourcade lui annonce directement - , Fillon Maillet n'a pas hésité longtemps au moment de dédier sa victoire. C'est à sa belle famille que le message a été adressé instantanément, histoire d'exorciser ses JO 2018 parasités par la maladie de son beau-père, décédé juste avant Pyeongchang, mais également celle de sa femme, touchée par un cancer qu'elle aura réussir à vaincre.

"J'ai pensé à mes proches, notamment ma copine, mon beau-père qui est parti, a expliqué QFM en conférence de presse. Il y a quatre ans, ils vivaient des moments très difficiles et, à ce moment-là, le biathlon est passé au second plan. Mais avant de partir, ma copine m'a dit 'Essaie de gagner pour moi, essaie de gagner pour mon papa'. Ça a été chose faite. Vous imaginez que c'est beaucoup plus grand que le biathlon tout ça. Mais c'est une façon de les remercier. Je suis très fier de le faire pour eux. Il y a eu beaucoup de sacrifices, d'investissements depuis que je suis tout petit. Et voilà, j'y suis !".

Il y est, au sommet du biathlon, numéro un mondial et champion olympique. Mais le meilleur est peut-être encore à venir. Comme l'a expliqué Fourcade, le favori pour la suite, et elle est riche (mass start, sprint, poursuite et relais), c’est lui. Pas de quoi lui mettre une pression démesurée. "Aujourd'hui, c'est le rêve que je voulais atteindre et je n'ai pas envie d'avoir peur de ce rêve, a-t-il encore avancé. J'ai envie d'en profiter un maximum et de me dire que je fais partie des meilleurs. C'est moi qui fais peur aux autres, ce n'est pas à moi d'avoir peur de moi-même ou de la pression. J'ai envie de surfer sur cette vague et cette super saison. Ce sont de bons moments, mais les Jeux Olympiques ne sont pas finis et je compte bien encore aller chercher de belles choses pour la suite".

