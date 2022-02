Johannes Boe avait "quelque peu agacé" Quentin Fillon Maillet lors du relais mixte. La réponse du Français lors de l’individuel mardi avait été éclatante, le Norvégien terminant en bronze. Mais puisque ces deux-là sont appelés à être des acteurs principaux de ces JO, le hasard a décidé de pimenter quelque peu le scénario.

Ad

Samedi, sur le sprint, les deux hommes ne seront séparés que d’une minute. Le Norvégien partira ainsi avec le dossard numéro 16, soit une minute avant QFM et son dossard 18. Seul le Polonais Grzegorz Guzik séparera les deux hommes. Dans l’affaire, c’est donc le Français qui aura Boe en ligne de mire et pourra calquer sa course, ou non, sur lui.

Pékin 2022 "Il s'est auto-programmé pour gagner et rien d'autre" : Fillon Maillet, l'ultra-ambitieux IL Y A 9 HEURES

En difficulté depuis le début de ces JO , Émilien Jacquelin regardera de loin ce duel. Avec son dossard 34, le Français partira 8 minutes après QFM… soit quasiment la durée d’un tour complet. De là à s’imaginer que les deux hommes pourraient s’entraider ? Réponse dimanche pour un feu d’artifice que l’on espère tricolore.

Les dossards des Français

Simon Desthieux (2) : départ à 10:01 heure française

(2) : départ à 10:01 heure française Quentin Fillon Maillet (18) : départ à 10:09

(18) : départ à 10:09 Emilien Jacquelin (34) : départ à 10:17

(34) : départ à 10:17 Fabien Claude (37) : départ à 17:18:30

Pulsations, respiration, rythme : Martin Fourcade vous donne les clés d’un bon tir

Pékin 2022 Pulsations, respiration, rythme : Martin Fourcade vous donne les clés d’un bon tir IL Y A 10 HEURES