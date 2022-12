Hanna Oeberg reste sur son nuage. Au lendemain de sa victoire sur le 15km qui ouvrait la saison, la Suédoise a été l’artisane principale du succès de son équipe, ce jeudi, lors du relais féminin de Kontiolahti. Placée en 3e relayeuse, après Linn Persson et Anna Magnusson, c’est elle qui a fait la différence pour s'isoler en tête de course et lancer Elvira Oeberg avec une vingtaine de secondes d’avance. Sa petite soeur a parfaitement conclu le travail, forte d’un 10/10, pour devancer l’Allemagne de 28" malgré le même nombre de pioches (6). Privée de ses cadres Roeiseland et Eckhoff, la Norvège (3 pioches) complète le podium à 31". En tête à mi-parcours, la France (7 fautes) termine 4e (+1'30").

L’excellent relais de Chevalier-Bouchet

Pour son tout premier relais, Lou Jeanmonnot, 24 ans, a pioché trois fois au couché et une quatrième au debout. Un tir difficile, loin de ce qu’elle avait montré la veille sur l’individuel (12e grâce à un 19/20). Mais c’est le métier qui rentre. Sa solidité sur les skis a néanmoins permis aux Bleues de limiter la casse au 1er échange, Anaïs Chevalier-Bouchet s’élançant au 9e rang, avec 38” de retard sur le trio des cadors (Norvège, Suède et Allemagne).

Pas toujours à son aise en relais, frustrée par son 15km de la veille (30e, 4 fautes), la taulière du clan bleu a cette fois montré son plus beau visage pour replacer la France en 1re position, grâce à un 10/10 et un excellent temps de ski. Le quatuor formé avec l’Italie, la Suède et l’Allemagne a néanmoins vite explosé. Hanna Oeberg, décidément en très grande forme, a attaqué dès le 1er tour. La Suédoise n’a cessé de creuser l’écart sur la piste, tout en limitant plutôt la casse sur le pas de tir (1 pioche au couché, 2 au debout).

Les soeurs Oeberg au-dessus du lot

Chloé Chevalier a réalisé le même score, mais avec une vitesse de tir bien moins élevée. L’Iséroise de 27 ans était aussi moins saignante que la veille sur les skis (4e temps sur l’indiv’). Conséquence, la France a reculé au 5e rang, à 55” de la Suède et 33” sur le podium, lorsque Julia Simon s’est élancée pour le dernier relais.

La biathlète des Saisies a fait jeu égal dans le 1er tour avant de coincer physiquement dans les 2e et 3e boucles. Qu’importe, le podium était de toute manière hors d’atteinte, l’Allemagne et la Norvège n’ayant jamais ouvert la porte. Et elle peut se satisfaire de son tir du jour, parfait (10/10), dans la lignée de son 19/20 de la veille (5e du 15km).

Devant, loin devant, Hanna Oeberg a pu savourer son dernier tour après avoir réalisé la course parfaite. La Suède fait ainsi honneur à son statut de championne olympique en titre. Elle ne pouvait décidément pas mieux débuter sa saison.

