La Norvège était attendue. La Norvège a vaincu. Le quatuor XXL composé de Vetle Christiansen, Sturla Laegreid, Tarjei et Johannes Boe n'a pas eu trop de mal à s'imposer ce jeudi lors du premier relais de l'hiver à Kontiolahti. Ils étaient de loin les plus rapides sur la piste. Et comme ils ont commis moins de fautes que les autres derrière la carabine, il n'y avait pas grand-chose à espérer face aux champions olympiques en titre.

Forte de 7 pioches seulement, la Norvège s'est donc imposée avec 44" d’avance sur l'Allemagne (8 pioches) et 1'06" sur la France (9), qui débloque le compteur de podiums du biathlon français cette saison.

Cinq pioches pour Claude

Les Bleus ont été lancés à merveille par Eric Perrot. Le cadet de la bande, 21 ans, ne s'est pas dégonflé malgré sa découverte du rôle d'ouvreur. Prudent mais précis au premier tir, revenu sur le quatuor de tête en fin de 2e boucle, le biathlète de Peisey Vallandry a fait une démonstration sur le tir debout, aussi parfait que rapide, alors que tous ses adversaires sont partis à la faute, surtout la Suède, déjà reléguée à plus d'une minute suite aux deux tours effectués par Peppe Femling. Sorti avec 15 secondes de retard, Vetle Christiansen a pu faire la jonction dans la boucle finale, mais il était le seul. La Norvège et la France partageaient la tête au premier passage de témoin.

Mais l'Allemagne n'était pas loin. Et après avoir fait son retour, Johannes Kuehn a pris les devants sur le tir couché, profitant des fautes de Sturla Laegreid (1 pioche) et Fabien Claude (2). Le Norvégien est revenu sur la piste, pas le Français, qui a pioché une fois de plus que ses deux rivaux lors du debout (3 fautes contre 2). Claude a tenté de revenir dans la dernière boucle. Mais à l'inverse, son retard a doublé et il lança Emilien Jacquelin en 4e position, derrière la Slovénie, à 30" de la Norvège et l'Allemagne.

Jacquelin pas loin de revenir

L'Isérois a grappillé quelques secondes dans son premier tour (+25"), ponctué d'un sans faute au couché, comme Tarjei Boe et Benedikt Doll. Idem dans le 2e tour (+17" au retour dans le stade). Jacquelin a manqué une cible debout, mais c'était aussi le cas de Benedikt Doll et Tarjei Boe. Et comme le Français a tiré beaucoup vite, il n'avait plus que 10" à combler. L'écart est même tombé à 5" quelques hectomètres plus loin. Mais Jacquelin a ensuite flanché dans la seconde partie de la boucle, la plus montante. Il transmit le témoin à Quentin Fillon Maillet avec 23" de retard sur Roman Rees et Johannes Boe.

Boe déroule, QFM assure le podium

Le vainqueur sortant du gros globe n'a jamais pu revenir. Ses deux pioches au couché l'ont relégué à 52" du grand Boe (1 pioche), qui entre-temps s'était défait de l'Allemand (+15"). Le Norvégien, déjà impressionnant sur les skis lors de l'individuel d'ouverture mardi, a fait une nouvelle démonstration sur la piste et n'a cette fois pas failli au tir, auteur d'un 5/5 sur son debout. Il a pu savourer dans le dernier tour avant d'enlacer ses trois coéquipiers dans l'aire d'arrivée.

La Norvège s'offre sa première victoire de l'hiver, après les succès des Suédois Ponsiluoma et Oeberg lors des individuels d'ouverture. L'an passé, elle avait remporté cinq des six relais masculins, dont celui des JO. Une razzia qu'elle semble tout à fait en mesure de rééditer.

