Biathlon

Coupe du monde Kontiolahti | En tête à mi-parcours, les Bleues ont un peu flanché : revivez le relais

KONTIOLAHTI - Les montagnes russes. Après le lancement un peu difficile de la part de Lou Jeanmonnot au tir (4 pioches), Anaïs Chevalier-Bouchet a remis le relais 4x6km tricolore devant, jeudi en Finlande. Avant que Chloé Chevalier et Julia Simon soient débordées par l'irrésistible Hanna Oeberg et ses complices suédoises, les Allemandes et les Norvégiennes.

00:03:40, il y a 14 minutes