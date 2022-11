Deuxième course et deuxième victoire pour la Suède. Après Martin Ponsiluoma la veille, c’est Hanna Oeberg qui a remporté l’épreuve d’ouverture du calendrier féminin de coupe du monde, ce mercredi à Kontiolahti. Détentrice du 2e meilleur temps sur la piste (à 12" de sa petite soeur Elvira) et très solide au tir (19/20), la biathlète de 27 ans a remporté la 8e victoire de sa carrière, la 3e dans la discipline de l’indivuel après ses sacres aux JO (2018) et aux Mondiaux (2019). Elle a devancé Ingrid Tandrevold (20/20, +36”) et l’Italienne Lisa Vittozzi (1 faute, +40”). Première Française, Julia Simon prend une 5e place qui lui laissera quelques regrets (19/20, +1’11”).

La skieuse des Saisies avait réalisé le tir parfait jusqu’à sa 20e et dernière balle, tombée à côté de la cible. Sans cette erreur, elle aurait bataillé pour le podium et même pour la gagne dans le dernier tour, où elle a été victime de crampes. Sur les skis, ce n’était pas encore de la très grande Simon (11e temps à 1’22” d’Elvira Oeberg). A l’inverse, Chloé Chevalier a particulièrement impressionné physiquement en signant le 4e chrono à 38”. Dommage qu’elle n’ait pas été aussi saignante derrière la carabine (17/20). Elle signe néanmoins une encourageante 18e place (+2’49”).

Jeanmonnot se révèle

Intercalée entre Simon et Chevalier, on trouve Lou Jeanmonnot (12e, 19/20), autrice à 24 ans de son meilleur résultat en Coupe du monde. Les sept Françaises en lice ont fini dans les points. Caroline Colombo (17/20) s’est classée 24e, Anais Chevalier Bouchet 30e (16/20), Paula Botet 35e (17/20) et Sophie Chauveau 37e (17/20).

Il y a eu trois 20/20, un de plus que chez les messieurs la veille. Ce trio est dans le top 10. Mais une seule se trouve sur la boîte (Tandrevold). L’Allemande Vannessa Voigt a pris provisoirement la tête, du fait de son dossard 9, mais finit au pied du podium (+1’00”). De son côté, Lotte Lie se contentera allègrement de sa 10e place (+2’08”), cinq dixièmes derrière Elvira Oeberg (17/20). La Belge de 27 ans n’avait jamais fait mieux que 13e en coupe du monde.

Oeberg marque son territoire

En l’absence de plusieurs ténors, dont la vainqueure sortante de la coupe du monde Marte Olsbu Roeiseland, qui s’estime en méforme physique, Hanna Oeberg endosse le premier maillot jaune de l'hiver. Un classement général dont elle peut faire un grand objectif, après avoir terminé les trois dernières saisons au 4e rang. À confirmer dès samedi avec le premier sprint de la saison, deux jours après les relais prévus jeudi.

