Le roi du sprint est de retour. Bousculé la saison passée par une préparation perturbée et un Quentin Fillon Maillet impérial, Johannes Boe a confirmé qu'il était bien de retour dans la lutte pour le gros globe. Le Norvégien (9/10) a fait parler la poudre sur les skis (meilleur temps) pour s'imposer samedi lors du sprint de Kontiolahti (Finlande). Un Sturla Laegreid retrouvé accroche la deuxième place (10/10, + 10"5) devant Roman Rees (10/10, + 28"8), troisième.

Auteur d’une erreur au couché, Emilien Jacquelin (9/10) a serré la vis au debout et pu compter sur sa vitesse de déplacement pour assurer le top 5 (+ 39"5). En revanche, les courses se suivent et se ressemblent pour Quentin Fillon Maillet (9/10, + 1'16"3), encore en délicatesse sur la piste et seulement 14e.

Fillon Maillet encore en difficulté sur les skis

Les Tricolores n’ont pas encore décroché de podium en individuel. Emilien Jacquelin (9/10) a pourtant longtemps maintenu l’espoir au prix d’un dernier debout épatant (5/5) et d'une vitesse de déplacement élevée sur la neige finlandaise (5e temps de ski). Un temps troisième, l'Isérois a rétrogradé de deux places l’espace de quelques secondes, finissant au cinquième rang. Unique Français dans le top 10, Jacquelin a semblé être le seul à avoir retrouvé toutes ses capacités physiques, au contraire d’un Quentin Fillon Maillet qui tire encore la langue sur les spatules (14e, 9/10). Le Jurassien s'est une nouvelle fois battu mais n’a pas encore retrouvé les armes qui lui permettront de jouer le gros globe (21e temps de ski).

Fabien Claude (15e, 9/10) est l’autre satisfaction du jour côté Français. Le Vosgien, 9e de l'individuel, poursuit sur la lancée d’un début de saison solide, surtout face aux cibles (27/30). A noter la bonne prestation des jeunes pousses Eric Perrot (34e, 9/10) et Emilien Claude (35e, 10/10), tous les deux dans les points.

Boe frappe fort et prend les commandes

Dans la lignée d'une entame dominée par les Scandinaves, le contingent norvégien a une énième fois fait parler sa domination sur la piste. Bien décidé à retrouver son trône, Johannes Boe a écrasé la concurrence sur la piste (meilleur temps de ski) et n'a laissé qu'une balle en route, sur le debout (9/10). De quoi décrocher un 56e succès en carrière, le 29e, déjà, en sprint pour le biathlète de 29 ans. Lui aussi attendu au rebond, Sturla Laegreid (3e temps de ski) a signé une performance de haut vol (2e, 10/10), et reste au contact de son compatriote (+ 10''5) en vue de la poursuite de dimanche.

A l'image d'une équipe d'Allemagne enfin régénérée, Roman Rees a complété le podium (10/10, + 28'8'). Vainqueur de l'individuel et champion du monde en titre de la discipline, le Suédois Martin Ponsiluoma (13e) a marqué le pas sur la piste (14e temps de ski) et sur les tapis (8/10). Conséquence, le Suédois perd le dossard jaune pour un petit point au profit du cadet de la fratrie Boe. De nouveau sur le toit du monde, Boe compte bien le rester jusqu'au terme de la saison. A Fillon Maillet et aux Bleus de l'en empêcher.

