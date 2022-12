Biathlon

Kontiolahti - Poursuite - Julia Simon : "J'ai pris beaucoup de plaisir à affronter les filles sur le pas de tir"

KONTIOLAHTI - En Finlande, Julia Simon a réalisé son premier 20/20 sur le pas de tir en Coupe du monde et a remporté sa première victoire de la saison. Au micro après la course, la Française explique avoir apprécié la confrontation avec ses adversaires derrière la carabine et s'être senti bien mieux qu'au début du week-end. Le biathlon est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:01:17, il y a 18 minutes