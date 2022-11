Biathlon

Kontiolahti : revivez l'arrivée victoire de Hanna Oeberg en individuel

Deuxième course et deuxième victoire pour la Suède. Après Martin Ponsiluoma la veille, Hanna Oeberg a remporté l’épreuve d’ouverture du calendrier féminin de coupe du monde, ce mercredi à Kontiolahti, empochant la 8e victoire de sa carrière en devançant Ingrid Tandrevold et l’Italienne Lisa Vittozzi. Voici en images l'arrivée de la skieuse suédoise.

