Une surprise d’entrée et des Bleus en retrait. L’épreuve d’ouverture de la coupe du monde a accouché d’un podium inattendu ce mardi à Kontiolahti. Jamais rentré dans le top 5 dans la discipline, Martin Ponsiluoma a remporté l’Individuel (20km) devant le Suisse Niklas Hartweg, 22 ans, qui n’avait jamais fait mieux que 17e en Coupe du monde, et l’Allemand David Zobel, dont le meilleur résultat était une 8e place. Le Suédois s’offre ainsi sa 2e victoire en coupe du monde, 21 mois après un titre mondial en sprint. La reprise a été difficile pour les Bleus. Fabien Claude est le premier d’entre-eux (9e) et Quentin Fillon Maillet doit se contenter de la 15 place.

A la faute dès sa première balle, QFM en a manqué une autre en clôture de son premier tir, n’augurant rien de bon pour la suite. Mais si le vainqueur sortant de la coupe du monde a ensuite été parfait lors de ses trois passages suivants dans le stade (18/20), il lui en a manqué beaucoup sur la piste pour espérer revenir dans le match. Il n’a ainsi signé que le 18e temps de ski à 2’19” de Johannes Boe, en forme olympique mais trop imprécis derrière la carabine (12e, 16/20). Une reprise assez timide pour le patron de la saison passée. Mais rien de très surprenant en soi, le "Morbac" ayant besoin d’enchaîner les courses pour tourner ensuite à plein régime.

