Martin Fourcade : "Les JO de Pékin, ça me paraît loin"

Martin Fourcade continue, au moins deux ans. Comme il l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, le biathlète français a confirmé ce vendredi matin sur RMC avoir pourtant envisagé d'arrêter sa carrière après son olympiade à Pyeongchang et la conquête de son septième gros globe de cristal à Tyumen.

" Je n'irai pas au-delà de Pékin "

"Je me suis demandé ce printemps si mon heure n'était pas venue à moi aussi, mais j'ai toujours cet amour de mon sport, je vis très bien cette vie d'athlète de haut niveau et j'ai encore de belles choses à faire, donc j'ai décidé de continuer", a-t-il confirmé au micro de Jean-Jacques Bourdin,

Le Catalan a aussi répété qu'il allait poursuivre sa carrière au moins deux ans : "Ça me paraît encore loin les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Pour l'instant, je me suis fixé deux ans, les championnats du monde à Antholz en Italie en 2020 et ensuite on verra. Je déciderai à ce moment-là." Et s'il venait à défendre ses médailles olympiques en Chine, Fourcade a aussi prévenu qu'il n'irait ensuite "pas au-delà". Il aurait alors 33 ans.