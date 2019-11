Ce n’est pas une grande victoire. Surtout à l’aune de son palmarès. Mais c’est une victoire précieuse dans ce contexte. Martin Fourcade a remporté la mass start de pré-saison de Sjusjoen, organisée dans le cadre des sélections norvégiennes, ce dimanche à Ringsaker, confirmant sa bonne forme à l'approche d'une Coupe du monde qu'il souhaite reconquérir. Vainqueur du gros globe de cristal sept années de suite, Fourcade a laissé son sceptre à Johannes Boe à l’issue d’un exercice 2018-2019 très décevant et il skie surtout après la confiance.

Ce dimanche, il a signé un joli 18/20 au tir (une faute au premier couché, une autre au dernier debout) et s'est imposé assez nettement, se permettant de contrôler dans la dernière des cinq boucles du parcours. Il a conclu les 15 km de course avec 15"7 d'avance sur son compatriote français Antonin Guigonnat (2e, 19/20) et 16" de marge sur le Norvégien Endre Stromsheim (3e, 18/20). Il réalise ainsi un bon week-end, après avoir pris la troisième place du sprint samedi.

Quatre fautes pour Johannes Boe

Johannes Boe, quant à lui, n'a pas brillé... mais pas non plus inquiété dans le brouillard norvégien. Sans donner l'impression de voler sur la piste, le vainqueur sortant de la Coupe du monde a été le seul biathlète à intégrer le Top 10 malgré quatre fautes (6e, +24"4). Il aura cependant des réglages à effectuer sur le pas de tir d'ici la première étape de sa défense de sceptre, à Östersund (28 novembre - 8 décembre).

Plus tôt dans la journée, l’Italienne Dorothea Wierer avait remporté l’épreuve dames, forte d’un 20/20, devant l’Allemande Denise Hermann (2e avec 19/20, +5"3) et la Norvégienne Marte Olsbu-Røiseland (3e avec 19/20, +8"2). Anaïs Bescond a signé le meilleur résultat français, avec une dixième place. Le Belge Florent Claude a quant à lui remporté la mass start B des messieurs, grâce à un 20/20, avec 5" d’avance sur le Norvégien Vegard Bjorn Gjermundshaug (2e avec 17/20) et 9"6 sur le Tchèque Ondraj Moravec (3e avec 18/20).