L’Ogre Catalan est de retour ! Deux ans après son dernier titre, Martin Fourcade a retrouvé le goût d’un sacre mondial ce mercredi en remportant l’individuel à Antholz-Anterselva. Malgré une faute sur la vingtième et dernière balle, le Français a devancé le Norvégien Johannes Boe (2 fautes, + 57’’0) et l’Autrichien Dominik Landertinger (1, + 1’22’’1) pour s’offrir son onzième titre en individuel, record de Ole Einar Bjorndalen égalé. Trop maladroit au tir (4 fautes) mais toujours aussi rapide sur les skis, Quentin Fillon-Maillet prend lui la 7e place (+ 2’34’’6).

Celle-là, elle va lui faire beaucoup de bien. En grande forme depuis le début des Championnats du monde avec sa médaille de bronze sur le sprint et sa quatrième place sur la poursuite, Martin Fourcade ne rêvait cette fois que de l'or. Et il aura réalisé la course presque parfaite. Rapide sur les skis, le Français avait clairement misé sur un tir lent (50e temps) et précis pour jouer la gagne et bien lui en a pris. Impeccable au couché, contrairement à Johannes Boe, le Catalan abordait le deuxième tir debout avec la certitude de s'imposer en cas de 5/5. Mais la tension l'a alors rattrapé au pire moment, celui de sortir la 20e et dernière balle, et a relancé le suspense dans la course au titre.

Vidéo - Il ne fallait pas être cardiaque : Entre Fourcade et Boe, tout s'est joué au dernier tir 01:37

Des Français trop maladroits au tir

Car, derrière, Johannes Boe s'était bien repris après sa faute au premier couché. Longtemps impérial sur les skis (3e temps de ski après s'être relevé dans le dernier tour), le Norvégien avait les cartes en main en abordant le dernier tir. Malgré son retard (+ 46"0), il savait qu'il serait sacré en cas de tir parfait. Mais lui aussi est parti à la faute. Il laisse ainsi l'or mondial à Martin Fourcade, son premier cette année, le 12e de sa carrière. Un succès qui lui offre au passage le globe de la spécialité. Surtout, il décroche son 11e titre mondial en individuel, égalant ainsi la légende norvégienne Ole Einar Bjorndalen, qu'il aura l'occasion de dépasser dès dimanche, à lors de la mass-start.

Parti pour un 20/20 avant de rater lui aussi la dernière balle, Dominik Landertinger s'offre la 2e médaille mondiale de sa carrière sur l'individuel et complète le podium. Un podium que n'auront jamais entre-aperçu les autres Tricolores. Clairement le plus rapide sur les skis depuis le début des Mondiaux (encore le meilleur temps aujourd'hui), Quentin Fillon Maillet a - comme lors de la poursuite - payé très cher sa maladresse au tir. Avec quatre fautes, le Tricolore a dû se contenter de la septième place, à 2'34"6 de Fourcade et à 1'12"5 du podium. Autant dire que celui-ci lui tendait les bras en cas de 18/20, voire même de 17/20. Lui aussi auteur de quatre fautes, Fabien Claude a pris la 19e place (+ 4'14"1) alors que Simon Desthieux a vécu un enfer avec six fautes (59e, + 7'21"5). Bien loin du nouveau champion du monde.