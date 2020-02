Et de cinq pour la Norvège ! Au terme d’une course renversante, les Norvégiennes ont remporté un 5e titre de championnes du monde du relais 4x6km, en conservant leur bien à Antholz-Anterselva. Composé de Solemdal, Tandrevold, Eckhoff et Roeiseland, le quatuor a peu à peu fait la différence sur les skis pour offrir une 8e médaille à la Norvège dans ces Mondiaux. Mal partie, l’Allemagne a signé une magnifique remontée pour prendre la 2e place (+ 10’’7) alors que l’Ukraine complète le podium (+ 18’’4). Catastrophique au tir, l’équipe de France termine très loin.

Plus d'infos à suivre...