Le boss de la poursuite, c’est toujours Emilien Jacquelin ! Auteur d’une course de rêve, en tête de bout en bout, le Français conserve sa couronne mondiale en remportant la poursuite à Pokljuka, sa deuxième médaille déjà sur ces Mondiaux slovènes après le bronze du sprint. Mais cette fois, c’est l'or, au terme d’un festival sur les skis comme au tir (20/20, l'un des deux seulement). Dauphin du Tricolore au sprint l’an passé, Johannes Boe s’est une nouvelle fois incliné dans la dernière ligne droite, laissant l’argent au Suédois Sebastian Samuelsson (+ 7"3), et doit se contenter du bronze (+ 8"1). Carton plein des Tricolores, avec la 4e place de Quentin Fillon Maillet (+ 32’"5) et la 5e de Simon Desthieux (+ 41"9).