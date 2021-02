La Norvège a tenu son statut de favorite pour glaner un troisième titre sur les trois derniers Mondiaux. Sur la piste de Pokljuka, le relais féminin norvégien a donc réalisé le triplé en s'imposant, ce samedi, devant l'Allemagne (2e, +8"), auteure d'un incroyable come-back pour remporter la médaille d'argent à la photo finish, après un sprint final avec l'Ukraine (3e, +9"). La France, avec seulement 5 pioches (meilleur total), a subi ses mauvais temps de ski et termine en 8e position à 1 minute 15 de la tête.

Jusqu'au dernier tir, Marte Olsbu Roeiseland a dû garder la tête froide. Arrivée sur l'ultime exercice debout avec l'Ukrainienne Pidhrushna, l'actuelle 3e au classement général de la Coupe du monde a commis trois erreurs d'entrée, en grande partie à cause du vent qui venait de faire son apparition. Mais la Norvégienne a tenu pour mettre ses trois balles de pioche au fond des cibles, profitant également des deux fautes commises par l'Ukrainienne. Seule l'Allemande, Franziska Preuss, a réalisé un dernier tir parfait pour rattraper son retard et se mêler à la lutte finale.

Sur les skis, la Norvège a mis toutes les autres nations à plus de 30 secondes, et Marte Olsbu Roeiseland n'a donc pas eu trop de mal à s'imposer après son dernier tir chaotique. Mais derrière elle, la médaille d'argent de l'Allemagne semblait inespérée. Après le tir debout de Denise Herrmann, 3e relayeuse, les Allemandes pointaient encore en 7e position à près d'une minute de la tête. Mais le dernier relais de Preuss a été fantastique et a permis à sa nation de souffler la deuxième place à l'Ukraine, qui a toujours été présente aux avants-postes grâce à un bon total sur le pas de tir (7 pioches).