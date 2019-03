Denise Herrmann sacrée sur la poursuite devant Tiril Eckhoff et Laura Dahlmeier

Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et il n'y a pas d'âge pour gagner. A 30 ans bien fêtés, Denise Herrmann a définitivement lancé sa carrière de biathlète en décrochant une magnifique médaille d'or lors de la poursuite des Mondiaux d'Östersund, dimanche, en Suède. Arrivée en Coupe du monde de biathlon lors de la saison 2017/2018, la skieuse de Bad Schlema a totalement bouleversé sa carrière en décrochant ce premier sacre mondial. Cette breloque en or vient s'ajouter à la médaille d'argent remporté en ouverture de la compétition lors du relais mixte.

Beaucoup plus complète que ses rivales, dans des conditions météorologiques très compliquées, le vent et des rafales de neige ont longtemps mis leur grain de seul sur la course, Herrmann a réalisé une course complète pour remporter le titre le plus important de sa carrière de sportive. En mode fusée sur les skis, comme à son habitude, la saxonne a ajouté à cette rapidité une adresse au tir qui lui faisait jusque-là défaut. Ses deux fautes du jour, arrivées lors du premier tir debout, sont restées sans conséquence. Car au moment de prendre son destin en main, Herrmann n'a pas tremblé.

