La Norvège remporte le relais mixte, la France déçoit et prend la 8e place

Première course et première médaille d'or pour Johannes Boe. En compagnie de Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff et Vetle Christiansen, le nouveau maître du circuit a offert le titre à la Norvège sur le relais mixte, première épreuve des Mondiaux d'Ostersund ce jeudi.

Parti dans la position du 3e relayeur, Boe a fait la différence pour lancer dans les meilleures conditions Christiansen, suffisamment solide pour s'imposer avec 13'' d'avance sur l'Allemagne et 1'10'' sur l'Italie. Course catastrophique pour la France. Champions olympiques en titre de la discipline, les Bleus ont dû se contenter de la 8e place malgré une prestation plutôt encourageante de Martin Fourcade, dont c'était la reprise après six semaines d'absence.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

"15 fautes, c'est 10 de trop pour espérer quelque chose", a souligné Fourcade sur la Chaîne L'Equipe, parlant même de "défaillance collective" pour caractériser la piètre performance du jour. Lorsque le quintuple champion olympique s'est élancé, en position de dernier relayeur, les espoirs de médailles s'étaient déjà envolés depuis bien longtemps. Les Bleus n'ont jamais tourné sur l'anneau de pénalité. Mais ils ont à chaque fois dû faire appel à des balles de pioche (15 au total), hormis sur le 8e et dernier tir, celui de Fourcade au debout, seul petit rayon de soleil côté français.

Fourcade est parti de trop loin pour espérer une remontada

En grande détresse sur les skis comme au tir (trois pioches), Anaïs Chevalier a lancé de la pire des manières le relais (1'18'' de retard, 15e position). Julia Simon a continué la plongée dans les abysses (cinq pioches) en passant le témoin à Simon Desthieux avec près de deux minutes de débours (15e position toujours). Le Jurassien (quatre fautes) n'a pas arrêté l'hémorragie. Mais son habituel gros finish a eu le mérite de lancer Fourcade en 10e position, avec 2'30'' de retard.

Le Catalan s'est fait peur au tir couché en utilisant ses trois balles de pioche. Il a ensuite haussé le ton d'une manière assez intéressante pour la suite de ces Mondiaux. Dans le 2e tour, personne n'est allé plus vite parmi les derniers relayeurs (Alexander Loginov et Sebastien Samuelsson étaient de la partie). Son 5/5 au tir debout est porteur d'espoir. Mais son dernier tour a montré qu'il n'était pas encore tout à fait au point physiquement, alors qu'il n'avait plus couru depuis le 27 janvier. "Il m'en a manqué un petit peu sur la fin" a reconnu Fourcade, qui espère que ce relais mixte va le "débloquer" en vue du sprint de samedi.

Martin FourcadeGetty Images

Boe, toujours aussi solide malgré une alerte au debout

Un sprint où Boe sera plus que jamais le grand favori vu ce qu'il a montré ce jeudi. Parfaitement lancé par Roeiseland et Eckhoff, le leader du classement de la coupe du monde est parti en compagnie de Lukas Hofer (Italie) et Arnd Peiffer (Allemagne). Après un premier tour tranquille, le Scandinave a lâché ses deux rivaux grâce à un tir couché parfait. Malgré une petite alerte au debout (deux pioches), Boe a creusé l'écart grâce à un niveau de ski toujours aussi stupéfiant. Derrière, Christiansen n'avait plus qu'à conclure. Et il ne s'est pas privé de le faire, signant un 10 sur 10 qui a empêché le retour de Benedikt Doll, venu mourir à 13 secondes du Norvégien.