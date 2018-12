Victoire d'Olsbu Roeiseland, Anaïs Chevalier au pied du podium

Olsbu Roeiseland, auteur d'un sans-faute au tir, a devancé de 4,5 secondes l'Allemande Laura Dahlmeier, qui a effectué un retour en fanfare après avoir manqué le début de saison, et de 6,2 secondes la Slovaque Paulina Fialkova. Chevalier a terminé à 23 secondes d'Olsbu Roeiseland avec une faute au tir.

Pour Dahlmeier, double championne olympique et vainqueur de la Coupe du monde en 2017, il s'agit d'une véritable renaissance. L'Allemande de 25 ans avait connu une préparation perturbée par des problèmes physiques et avait raté les deux premières étapes de la saison à Pokljuka (Slovénie) et à Hochfilzen (Autriche). Elle avait subi coup sur coup un accident de VTT, l'opération d'une dent de sagesse puis une infection qui avait affaibli son système immunitaire et lui avait interdit provisoirement le sport de haut niveau. En fin de saison dernière, Dahlmeier avait également pris un mois de repos et brièvement envisagé de mettre un terme à sa carrière.

Le sprint de Nove Mesto, disputé sous la neige, a en revanche été très délicat pour l'Italienne Dorothea Wierer et la Finlandaise Kaisa Makarainen, qui dominent le début de saison. Wierer, en tête du classement général, a limité la casse (9e) mais Makarainen, tenante du Gros Globe, est totalement passée à côté avec 5 erreurs à la carabine (58e).