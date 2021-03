Elle ne connaît décidément plus le goût de la défaite. Tiril Eckhoff (9/10) a aligné une 6e victoire consécutive en sprint, ce vendredi, sur la piste de Nove Mesto (République tchèque) et a ainsi établi un nouveau record. Malgré une erreur sur le pas de tir, la Norvégienne, déjà assurée de remporter le petit globe de la spécialité, a une nouvelle fois écoeuré ses adversaires sur les skis. Le sans faute de Denise Herrmann (2e, 10/10) n'a pas suffi à l'Allemande, qui a échoué à 6 secondes de la plus haute marche du podium. Dorothea Wierer (3e, 10/10), également parfaite derrière la carabine, a lâché de précieuses secondes dans le dernier tour (+10") mais s'est offert un troisième podium cet hiver. Première Française, Justine Braisaz-Bouchet (8/10) a échoué proche du top 10 (12e, +43").

Qui peut détrôner Tiril Eckhoff ? La Norvégienne a enchaîné un troisième succès d'affilée après son doublé sprint-poursuite de la semaine dernière, également à Nove Mesto. Jamais une biathlète n'avait remporté six victoires consécutives en sprint sur une saison. Avec le premier temps de ski, désormais habituel, la dossard jaune bénéficie quasiment toujours d'une balle de marge face aux cibles. Elle en a usé, sur son tir debout, pour finalement s'imposer sur ce sprint devant le sans faute de Denise Herrmann, partie avec le dossard 1.

Nové Mesto na Morave Fillon Maillet la voulait tant : le résumé du sprint IL Y A UN JOUR

Temps de ski canon pour Braisaz-Bouchet

Longtemps devant au classement provisoire, l'Allemande a bataillé à distance avec Dorothea Wierer dans le dernier tour pour s'adjuger la 2e place. Herrmann a ainsi décroché un 3e podium cette saison, après sa deuxième place la semaine dernière sur la poursuite. Mais les regrets sont certainement à nourrir du côté de Justine Braisaz-Bouchet. Coupable de deux erreurs sur son tir debout, la Française aurait pu espérer un podium si elle avait eu une meilleure réussite sur le pas de tir. Avec le 2e temps de ski, à seulement 5 secondes de Tiril Eckhoff, la Tricolore a la possibilité de réaliser une grande poursuite, samedi. Elle ne pointe qu'à 33 secondes du podium.

Six françaises au départ de la poursuite

Dans le clan des Bleues, seule la dernière arrivée, Lou Jeanmonnot (9/10), est parvenue à faire mieux qu'un 8/10, réalisé par toutes ses compatriotes. La jeune Française a même réussi à se qualifier pour la poursuite grâce à sa 48e place à l'arrivée. Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon se sont classées respectivement 19e et 20e, dans la même seconde, à 1'08 de la vainqueure du jour. Chloé Chevalier a pris la 30e place et Anaïs Bescond la 36e. Il y aura donc six Françaises au départ de la poursuite de samedi.

Maintenant qu'elle a profité de la contre-performance de sa dauphine au classement général, Marte Olsbu Roeiseland (14e), Tiril Eckhoff entrevoit un peu plus le Gros globe, à une étape de la fin de la saison. Avec un retard de 46 secondes à l'arrivée de ce sprint, Roeiseland peut encore perdre de précieux points sur la poursuite ; elle qui comptait déjà plus de 100 points de retard sur Eckhoff avant ce vendredi.

Nové Mesto na Morave Fillon Maillet ouvre son compteur en sprint, bonne opération pour Laegreid au général HIER À 17:41