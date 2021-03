Le doublé pour Quentin Fillon Maillet ! Après avoir remporté le premier sprint de sa carrière, le leader des Bleus (18/20) a résisté à la pression pour s'adjuger la poursuite de Nove Mesto, ce samedi, devant Johannes Boe (18/20). Emilien Jacquelin (19/20) s'est battu jusqu'au bout pour résister au retour de Sturla Holm Laegreid (4e, 18/20) et monter sur la troisième marche du podium. Fillon Maillet enregistre ainsi un sixième succès en carrière, avant de prendre la route d'Ostersund pour la dernière étape de Coupe du monde. Johannes Boe a, lui, repris des points au général pour augmenter son avance sur son dauphin Laegreid.

Le tir parfait de Fillon Maillet au meilleur moment

C'est sur un dernier tir de folie que Quentin Fillon Maillet a fait la différence avec les cinq adversaires qu'il défiait alors. Face à un parterre de champions, QFM a été le seul, avec Emilien Jacquelin, à sortir un 5/5 au meilleur des moments. Tous leurs concurrents, Hofer, J. Boe, Laegreid et Guigonnat, sont allés tourner sur l'anneau de pénalité. Et si les deux Tricolores semblaient parfaitement placés pour s'offrir un doublé, le champion du monde de la poursuite a, lui, craqué physiquement dans le dernier tour.

Alors que personne n'était en mesure de rattraper le vainqueur du jour, Johannes Boe, une nouvelle fois meilleur temps de ski, a fait exploser Jacquelin à la glisse. Le Français a même vu revenir le dossard bleu de Sturla Holm Laegreid à quelques mètres de lui. Mais au prix d'un ultime effort, il a su conserver sa place sur le podium et a gratté quelques points sur le jeune Norvégien au classement de la spécialité.

Boe accroît son avance sur Laegreid au général

A une étape de la fin de la saison, chaque point est désormais précieux dans la lutte aux globes. Pour le classement général, Johannes Boe, qui n'était virtuellement plus leader de la Coupe du monde, a repris un peu d'avance sur Sturla Holm Laegreid. Après avoir retranché leurs quatre moins bons résultats de la saison, les deux Norvégiens étaient séparés de seulement quatre points, en faveur du plus jeune, avant cette course. Mais le cadet des Boe s'est un peu soulagé en engrangeant 54 points, ce samedi, avant les trois dernières courses de la saison.

Du côté des Français, cinq Bleus ont réussi à intégrer le top 20 : Fillon Maillet (1er), Jacquelin (3e), Guigonnat (7e), Desthieux (12e), F. Claude (16e). Quentin Fillon Maillet est le troisième biathlète français à s'offrir un doublé sprint-poursuite, après Raphaël Poirée et Martin Fourcade. Pour sa première poursuite en Coupe du monde, Emilien Claude a, lui, terminé à la 43e place de cette course. De bon augure collectivement pour les Tricolores avant les relais de dimanche.

