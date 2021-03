Quentin Fillon Maillet était bien le plus fort. Ce jeudi soir, le biathlète a remporté le sprint (10 km) de Nove Mesto en République tchèque. Grâce à un sans faute au tir et une excellente forme sur les skis, le Français a devancé le Norvégien Tarjei Boe (+11''3) et l'Italien Lukas Hofer (+14''8), qui ont également tous les deux réalisé un 10/10. Leader du classement de la Coupe du monde de biathlon et de celui de la spécialité, Johannes Boe a commis deux fautes sur le tir couché et n'a pas pu faire mieux que neuvième, au final. Une très mauvaise opération pour lui, dans la mesure où son principal concurrent pour le gros globe, à savoir son compatriote Sturla Holm Laegreid, a pris la cinquième place.

Décidément les Français se plaisent à Nove Mesto cette année. Une petite semaine seulement après le sacre de Simon Desthieux, déjà sur le sprint, c'est son compatriote Quentin Fillon Maillet qui l'a imité, pour la cinquième victoire de sa carrière, la deuxième de la saison, après la poursuite d'Hochfilzen, mais sa toute première en sprint. Dans le coup dès le début de sa course, le Tricolore a certainement fait une différence définitive au moment du tir debout.

Trois Français dans le top 6

Arrivé en tête à ce fameux deuxième pas de tir, le biathlète de 28 ans n'a ensuite plus jamais lâché son trône, maintenant même une avance plutôt confortable sur son dauphin du jour, grâce à un excellent dernier tour. Tarjei Boe, parti avec le dossard n°2, a beau avoir réalisé le premier temps de référence, il n'a rien pu faire devant Fillon Maillet, qui a réalisé le deuxième meilleur temps sur les skis. Derrière, Lukas Hofer a subtilisé la troisième place à Emilien Jacquelin (10/10), médaillé de bronze de la spécialité aux derniers Mondiaux, dans le dur dans les derniers kilomètres et qui a donc perdu du temps.

Juste derrière, un autre Français a également brillé. Troisième temps de ski, Antonin Guigonnat termine sixième, à seulement deux dixièmes de Sturla Holm Laegreid. Dans un excellent jour visiblement, le Tricolore semblait pouvoir accrocher le podium, mais une faute sur son tout dernier tir en a donc décidé autrement. Quant à Laegreid, il a profité des difficultés de Johannes Thingnes Boe au tir, pour terminer devant lui. Son compatriote, bien que meilleur sur les skis, a concédé, à l'arrivée, 37 secondes sur le vainqueur du jour.

Alors que la poursuite aura lieu samedi, elle s'annonce déjà passionnante, puisque 22 biathlètes ont terminé sous la minute. Parmi eux, on retrouve deux autres représentants tricolores, à savoir Simon Desthieux, 21e (8/10, +56'') et Fabien Claude, 22e (9/10, +56''9). Dans la mesure où Emilien Claude, récent triple champion du monde junior, a pris la 46e place finale, ce seront bien six Français qui seront de nouveau de la partie.

