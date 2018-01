Anastasia Kuzmina intouchable sur la poursuite, Justine Braisaz 9e

Anastasia Kuzmina est vraiment intouchable à Oberhof. Jamais inquiétée dans la station allemande, la Slovaque a remporté sans trembler la poursuite avec 1 minute et 4 secondes d'avance sur l'Italienne Wierer, réalisant le doublé après la victoire sur le sprint il y a deux jours. Les Françaises Justine Braisaz et Anais Bescond finissent dans le top 10, respectivement à la 9e et 10e place.

Ce samedi il y aura eu Kuzmina et les autres. Partie en tête de la poursuite après sa victoire sur le sprint, avec 35 secondes d'avance sur la Finlandaise Makarainen, les concurrentes de la biathlète slovaque n'ont rien pu faire face à la domination d'Anastasia Kuzmina. Cette dernière n'a eu de cesse de faire grossir son avance et a repoussé la concurrence à plus d'une minute à l'arrivée. Grâce à cette nouvelle victoire, la deuxième en trois jours à Oberhof, Kuzmina s'envole en tête du classement de la Coupe du monde.