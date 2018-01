Justine Braisaz redémarre avec un Top 5

Reprise plutôt solide pour Justine Braisaz. Près de trois semaines après la première victoire de sa carrière au Grand-Bornand, la Française de 21 ans a pris la 5e place du sprint d'Oberhof ce jeudi.

Auteure de deux erreurs derrière la carabine, elle a concédé 53'' sur l'intouchable Anastasia Kuzmina (une faute), victorieuse devant la Tchèque Veronika Vitkova (une faute, +40'') et l'Allemande Franziska Hildebrand (une faute, +47''). La Slovaque, qui conforte son leadership au général sur Braisaz (26 points d'écart), possède ainsi une avance confortable avant la poursuite de samedi.

Nouvelle cador du circuit, Braisaz veut continuer à grandir

Braisaz peut nourrir des regrets bien que sa prestation reste dans le domaine du très correct. La Savoyarde a viré en tête après le tir couché (sans faute) alors que Kuzmina avait tourné une fois (+16''). Mais deux erreurs au debout ont condamné ses espoirs de podium. La victoire, elle, était de toute manière inatteignable face à sa rivale, impeccable au tir de bout et meilleur temps de ski (10'' plus rapide que Braisaz). Très présent, le vent a joué un rôle majeur. Parmi les vingt premières au classement, seules deux biathlètes ont fait un 10/10 (la Suèdoise Persson, 8e à 1'11'' et la Canadienne Ransom, 9e à 1'13'').

Dorin-Habert inquiète encore

Les autres Françaises ont à la peine peine. Toutes ont commis trois erreurs. Deuxième derrière Braisaz avant le dernier tir, Célia Aymonier (5e temps de ski) a lâché trois balles sur le debout pour finalement se classer 28e à 1'49''. Anais Bescond (21e à 1'37'') et Anais Chevalier (36e à 1'59'') sont aussi dans les points. Ce qui n'est pas le cas de Marie Dorin-Habert (53e à 2'25''). Lente sur la piste (37e temps de ski), la quintuple championne du monde a signé une nouvelle performance inquiétante à quelques semaines des Jeux Olympiques de Pyeongchang. "Une course de merde" pouvait résumer la Française après l'arrivée. En attendant la poursuite dames, qui se déroulera samedi à 12h15, les messieurs feront leur retour à la compétition vendredi après trois semaines de coupure (sprint à 14h15). Martin Fourcade et Johannes Boe seront évidemment très attendus.