L'équipe de France remporte le relais 4x6 km devant l'Allemagne

Justine Braisaz n'a pas craqué. Dernière relayeuse lancée à la quête de la première victoire française depuis deux ans, et dans des conditions météorologiques compliquées, Braisaz a tenu bon face à Hammerschmidt, inhabituelle dernière relayeuse pour l'Allemagne. Les Françaises mettent ainsi fin à la suprématie allemande, en Allemagne, et remportent ce relais féminin à Oberhof avec 32.4 secondes d'avance. La Suède complète le podium (+48.2 secondes).

Tout se sera joué, comme souvent, dans le dernier relais. Justine Braisaz, lancée dans l'ultime relais au coude à coude avec Maren Hammerschmidt a résisté parfaitement à la pression. Dans une course où il y a eu énormément de ratés et devant un public allemand très bruyant, elle a su faire la différence après le premier tir couché. En moins d'un kilomètre et après avoir maitrisé son premier passage face aux cibles, Braisaz a repris plus de 13 secondes à l'Allemande.

Première défaite allemande depuis les mondiaux 2016

Puis Hammerschmidt, sous pression, a craqué au tir debout, tournant sur l'anneau de pénalité, pour offrir sur un plateau la victoire au relais français. Ressortie avec 37 secondes d'avance du debout, Justine Braisaz a géré tranquillement sa fin de course. Meilleure skieuse que l'Allemande, la jeune biathlète de 21 ans a ainsi conclu la très belle course des tricolores.

Avec cette victoire, les Françaises mettent fin à l'hégémonie allemande sur le relais féminin. L'Allemagne ne s'était plus inclinées depuis les mondiaux 2016 et restait sur 7 victoires consécutives dans cette épreuve. La France s'offre surtout sa première victoire depuis deux ans. C'était à Antholz Anterselva. Braisaz, Bescond et Chevalier était déjà de la partie.