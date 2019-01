Martin Fourcade échoue à la 7e place, Alexander Loginov vainqueur

Il l'a fait tomber ! Dauphin de Johannes Boe au classement général, Alexander Loginov, auteur d'un sans-faute aux tirs, a signé sa première victoire en Coupe du monde à l'occasion du sprint d'Oberhof, vendredi. Dans le même temps, le Russe a mis un terme à la série incroyable de Johannes Boe qui avait remporté tous les sprints depuis le début de saison et qui comptait six succès sur les huit courses. De son côté, Martin Fourcade (7e), vainqueur ici en Allemagne il y a un an, a semblé plus en jambes mais le Français - quintuple champion olympique - est encore loin de son meilleur niveau.

Boe n'est plus invincible, Loginov s'affirme

Depuis le début de saison, il n'a presque rien partagé. Avant ce sprint d'Oberhof, Johannes Boe restait sur trois succès, en autant de courses, en sprint. Et toujours avec cette aisance insolente. Aujourd'hui, sous la neige et devant un public allemand chauffé comme jamais, le Norvégien est tombé de son piédestal. Pas sur les skis, toujours meilleurs temps sur la boucle longue de 3,3km, mais à cause du tir debout. Concédant un tour de pénalité – rien d'insurmontable pour le leader - c'était déjà trop aujourd'hui face à l'excellent Alexander Loginov. Le Russe a tout simplement réalisé sa meilleure course en carrière. Avec un 10 sur 10 et le deuxième temps sur les skis (+3"9 seulement derrière Boe), il a signé sa première victoire en Coupe du monde et partira avec 25 secondes d'avance samedi lors de la poursuite. A 26 ans, il est plus que jamais devenu le meilleur rival de la terreur norvégienne.

Du mieux pour Fourcade, mais…

Pour autant, Johannes Boe n'a pas laissé beaucoup de miettes à ses adversaires sur le plan comptable. Avec 482 points au classement général, il devance très largement le vainqueur du jour (372 pts), et derrière, Martin Fourcade (299 pts) est remonté sur le podium mais semble loin, tellement loin. Ce vendredi après-midi, le septuple tenant du titre de la Coupe du monde s'est tout de même un peu rassuré. Du moins, sur la neige. Avec le cinquième temps sur les skis (+20"5), il a sans doute effacé quelques doutes quant à sa forme physique. En revanche, en ratant une balle sur le tir couché, il a clairement manqué une belle occasion de remonter sur le podium. Nul doute, donc, que cette septième place (+47"2) lui a laissé un goût amer, et notamment parce qu'il a encore lâché des points précieux au classement général. Si Martin Fourcade a dans le passé prouvé qu'il était capable de très grande chose, un 8e globe consécutif semble plus que jamais utopique.