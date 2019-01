Relais Messieurs - Malgré un grand Martin Fourcade, la France finit 2e derrière la Russie

La Russie n'a pas laissé de place au suspense. Les Russes ont remporté le relais masculin avec une très large avance, ce dimanche à Oberhof. Auteur du seul 10/10 des Bleus, Martin Fourcade a assuré la deuxième place à l'équipe de France, coupant la ligne à 1'01" d'Alexander Loginov. L'Autriche a complété le podium (3e, +2'18").

Tout avait bien débuté pour les Bleus, favoris de la course en l'absence des frères Boe. Antonin Guigonnat, malgré deux pioches, a passé le relais à Simon Desthieux en tête, mais ce dernier a galéré au tir debout (un tour). Pendant ce temps-là, les deux premiers relayeurs russes, Maksim Tsvetkov et Evgeniy Garanichev, ont réalisé la gageure de ne rater aucun tir. A mi-course, la Russie (déjà victorieuse du relais dames plus tôt dans la journée) comptait 32 secondes d'avance sur la Norvège et 38 sur la France.

Vidéo - Récital russe, sans-faute de Fourcade : les temps forts du relais messieurs 01:43

Loginov a été mis sur orbite

Dmitry Malyshko a eu besoin de deux balles de pioche (une par tir), mais il a réussi à augmenter l'avance des siens, lançant Alexander Loginov, deuxième du classement général de la Coupe du monde, sur une voie royale. Loin derrière cette impériale Russie, et alors que l'Allemagne avait déjà dit adieu à la victoire suite au relais catastrophique de Simon Schempp (un tour au couché, trois pioches au debout), Martin Fourcade s'est élancé avec une deuxième place à sécuriser.

Le septuple tenant du gros globe de cristal, parti avec 1'11" de retard sur Loginov et 27" d'avance sur L'Abée-Lund, a été parfait face aux cibles, revenant à une quarantaine de secondes du Russe, auteur de quatre pioches, avant de relâcher dans le dernier tour. Derrière le quintuple champion olympique, Julian Eberhard a grillé la politesse à la Norvège (finalement 7e, juste devant l'Allemagne), pour offrir la troisième place à une équipe d'Autriche solide au tir (10/10 pour Simon Eder, 10/11 pour Dominik Landertinger).

Aucune des équipes présentes sur le podium lors du premier relais masculin de la saison (Suède-Norvège-Allemagne), le 16 décembre à Hochfilzen, n'a donc réédité cette performance, ce dimanche à Oberhof. Le prochain affrontement des quatuors masculins se tiendra vendredi, à Ruhpolding.