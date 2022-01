Biathlon

Emilien Jacquelin au sujet de Martin Fourcade : "L’ombre de Martin sera toujours avec nous et ce n’est pas un souci"

COUPE DU MONDE - Leader du classement général après l’étape du Grand-Bornand (16-19 décembre) et avant celle d’Oberhof (6-9 janvier), Emilien Jacquelin nous répond au sujet de Martin Fourcade et du poids de sa succession. L’iconique Fourcade a mis un terme à sa carrière en 2020 mais il continue de compter pour le biathlon français… et tant mieux, selon Jacquelin. [Entretien complet sur YouTube.]

00:01:17, il y a une heure