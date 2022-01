Marte Olsbu Roeiseland était intouchable. La Norvégienne a fait toute la course seule en tête ce dimanche et signé tranquillement le doublé sprint-poursuite à Oberhof. Elle devance la Suédoise Hanna Öberg (+33"4) et la Bélarusse Dzinara Alimbekava (+42"7). Julia Simon (4e, +51"2) et Anaïs Chevalier-Bouchet (5e, +59"7) sont au pied du podium.

