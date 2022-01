Quentin Fillon Maillet fait coup double. Pour la troisième fois d'affilée, le Français l’a emporté en poursuite ce dimanche à Oberhof. Il récupère le dossard jaune de leader du classement général. Après deux fautes sur le premier couché, il a réalisé un dernier tir parfait pour devancer Sebastian Samuelsson (+9"9) et Tarjei Boe (+15"6). Emilien Jacquelin (17e, +1’43), dossard jaune au départ, a craqué sur le dernier tir.

Ad

Quentin Fillon Maillet a signé une remontée fantastique. Parti à 30 secondes d’Alexander Loginov, le Français était à 1’27 du Russe à la suite du premier tir couché après avoir effectué deux fautes. Patient, rapide (6e temps de ski) et ensuite précis au tir (18/20), il est revenu peu à peu au classement et a su bénéficier du craquage de Loginov.

Oberhof Après les galères, Simon vise très haut : "Je peux devenir plus régulière" IL Y A 20 HEURES

En tête toute la course, ce-dernier avait une minute d’avance à l’abord du dernier debout. Parfait dans l’exercice jusque-là, il a commis pas moins de trois fautes qui lui ont coûté non seulement la victoire mais également le podium (5e, +18"5). Derrière lui, Fillon Maillet a été le plus rapide au tir et il a su résister à Sebastian Samuelsson (+9"9) dans la dernière boucle pour s’imposer et signé sa troisième victoire d'affilée en poursuite. Tarjei Boe a réglé Sturla Holm Laegreid au sprint pour prendre la troisième place (+15"6).

Jacquelin n'était pas dans le rythme

La satisfaction de Fillon Maillet est à la hauteur de la frustration pour Emilien Jacquelin à qui il chipe le dossard jaune en plus de conforter son avance au classement de la spécialité. Parti 2e à seulement 6 secondes de Loginov, Jacquelin n’a jamais semblé dans le bon rythme (38e temps de ski). S’il s’était relancé grâce à un premier tir debout parfait et a abordé le dernier tir avec son compatriote, il a lui aussi effectué 3 fautes avant de terminer sur les rotules (17e, +1’43).

Sa course est la seule déception du clan français. Fabien Claude s’est remis du relais mixte simple hier pour prendre la 7e place (+51"8) alors que Simon Desthieux a remonté 28 places pour se rassurer avec une 19e position encourageante (+1’45). Pas de miracle en revanche pour Johannes Boe qui est de nouveau passé complètement à côté au tir. Auteur de 5 fautes, il est 20e (+2’00).

Avec ce succès Fillon Maillet prend 12 points d’avance sur Jacquelin au classement général et 36 sur Sebastian Samuelsson, nouveau troisième. Rendez-vous jeudi pour le sprint de Ruhpolding et la suite de la saison.

Oberhof "Je dois arrêter de pleurnicher" : Boe retrouve la forme et veut raviver la flamme IL Y A UN JOUR