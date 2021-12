Elles l’ont fait ! Près de trois ans après leur dernier succès dans la discipline, en janvier 2019 à Ruhpolding, les Françaises ont remporté ce dimanche le premier relais de la saison, à Östersund, au terme d’une course absolument parfaite. Avec seulement quatre pioches, Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet n’ont pas craqué sur le pas de tir et ont profité de leur forme actuelle sur les skis pour nettement se détacher dès la mi-course. A l’arrivée, les Françaises devancent la Biélorussie (+57"9) et la Suède (+1'09"6), qui a réalisé une folle remontée à domicile pour devancer au sprint la Norvège.

