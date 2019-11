Johannes Boe avait suffisamment patienté. La saison passée, il ne s’est pas contenté de mettre fin au règne long de sept ans de Martin Fourcade. Il lui a arraché des mains le sceptre de roi du biathlon. Comme si cela ne suffisait pas, il a subtilisé au Français le record de victoires sur une saison, le portant de quatorze à seize, et a fait main basse sur tous les globes en jeu. Fourcade a certes signé un hiver en demi-teinte, par rapport à ses standards, mais son successeur norvégien de 26 ans n’a rien d’un monarque au rabais. Pourtant, à l’aube de sa première saison débutée dans la peau du patron, Boe ne bombe pas le torse.

Le tenant du titre débarque sans garantie sur sa forme à Östersund, où un premier sprint lancera dimanche la Coupe du monde (12h30). Touché à une cuisse lors d’une chute mi-octobre, il n’a pas brillé un mois plus tard à Sjusjoen lors des sélections norvégiennes. Quatrième du sprint, sixième de la mass-start, il a été battu deux fois par Fourcade (3e et 1er). Rien d’alarmant, d’autant plus qu’il a été bon sur les skis, à défaut de voler sur la piste. Mais ces résultats moyens s’ajoutent à des déclarations plus modestes encore. "Si vous êtes le meilleur, vous pouvez gagner chaque course… mais je pense que ce n’est pas possible pour moi d’accomplir ce que j’ai fait la saison dernière", nous confiait ainsi Boe avant ces deux épreuves.

Perpétuer l’excellence, un défi qui a changé de camp

Le putschiste Johannes Boe ne se revendique pas l’âme d’un tyran. Il se la joue plutôt prudent. Il a pourtant encore une marge de progression. Avec 85% de réussite sur le pas de tir lors de la Coupe du monde 2018-2019, il n’a pas signé son meilleur opus dans le domaine. Au debout, il a même été, par séquences, en grande difficulté (78% sur la saison, avec des gros trous d’air). Le rappeler pourrait mettre en perspective une domination due à ses qualités de fondeur et susceptible de prendre encore plus d’ampleur, si la carabine suit. Mais plutôt que d’insister là-dessus, Boe relativise sa victoire écrasante face à l’homme qu’il a déboulonné, et l’érosion du niveau de ce dernier.

Pour Boe, la thèse de la parenthèse tient la corde face à celle du déclin pour Fourcade (31 ans) : "C’est normal de parfois réaliser de mauvaises courses. Avant de faire l’impasse sur la tournée américaine, il (Fourcade) était 2e du général (il a terminé 12e, ndlr) et tout le monde dit qu’il a fait une très mauvaise saison...". Le Norvégien estime que le palmarès de son rival biaise la lecture de ses performances : "Je ne crois pas que les gens peuvent se rendre compte d’à quel point ce qu’il fait est fort. Quand tu te compares à des résultats fantastiques, tout paraît insuffisant." Et il sait que ce traitement l’attend : "Ce sera la même chose pour moi, si je ne suis pas au niveau de l’an passé."

" Devenir père ? C’est la plus grande chose possible "

Mais au rang des préoccupations, ce risque de dépréciation ne fait sans doute pas le poids face à son imminente découverte du rôle de papa, prévue pour début 2020. "Je resterai à la maison jusqu’à la naissance de mon enfant, puis jusqu’à ce que nous sentions que tout est en ordre. Hedda (Daehli Boe, sa femme depuis l’été 2018, ndlr), moi-même et l’enfant devons avoir le sentiment que tout est en sécurité. Ensuite, nous verrons…", expliquait le vainqueur sortant du gros globe au média norvégien Aftenposten, début novembre. Avant d’ajouter : "Jusqu’à cette année 2019, je n’avais pas à hiérarchiser le travail et la famille (…) Devenir père ? C’est la plus grande chose possible."

Johannes Boe envisage donc de faire l’impasse sur les trois étapes de la Coupe du monde en janvier (Oberhof, Ruhpolding et Pokljuka), même s’il admet que ce pourrait être "un peu étrange d’abandonner la bataille pour le dossard jaune". Une concession familiale, oui, mais pas seulement. Il y voit aussi une opportunité. "Je ne me suis jamais préparé pour des Championnats du monde (12-23 février à Antholz-Anterselva cette année, ndlr) en me tenant éloigné du circuit, comme le font de nombreux fondeurs, relate-t-il. Ce sera une nouveauté et si cela débouche sur des Mondiaux réussis, je pourrais m’en inspirer dans mon programme avant les Jeux olympiques de Pékin, en 2022."

Objectif maître des Jeux ?

Une référence à 2022 qui n’est pas anodine. Le fait que Johannes Boe a renversé Martin Fourcade en année post-olympique compte dans l’analyse de leur rivalité, et de son évolution. Le cadet des frères Boe a conquis son premier gros globe en 2019, à trois ans de Jeux qui prennent d’autant plus une allure d’objectif ultime. Le bolide norvégien a certes déjà glané une médaille d’or olympique (sur l’individuel, en 2018), mais il n’a encore jamais estampillé une édition des JO de son sceau. Cette perspective pourrait bien être son plus grand dessein sportif pendant trois ans. Quitte à ce qu’il fasse fi de quelques comptes d’apothicaire, souvent nécessaires dans l’optique d’une victoire au classement général.

Un parfum de passation de pouvoir, et non de simple intermède, s’était dégagé de la saison 2018-2019. A l’aube de la suivante, il ne s’est pas totalement dissipé. Mais par sa communication, plus encore que par le contenu de sa pré-saison, Johannes Boe entretient le doute quant à sa capacité à pérenniser une hégémonie, après avoir mis fin à la plus illustre de son sport. A la veille du premier round à Östersund, il ne semble pas faire du gros globe de cristal sa priorité. Le décrocher dans ce contexte, qui plus est face à un Fourcade en mode reconquête, pourrait bien être la plus frappante des façons d’affirmer sa supériorité.